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Sanayi Tesisi Çalışanından İşyerine Silahlı Saldırı

16.02.2019 05:24 | Son Güncelleme

Chicago kentinin dışındaki bir banliyöde bir üretim tesisi çalışanı, silahıyla beş kişiyi vurarak öldürdü, beş polis memurunu da yaraladı. Saldırı Chicago’nun 65 kilometre batısındaki Aurora’da yaşandı. Polis saldırganı ölü ele geçirdiğini bildirdi.

Sanayi Tesisi Çalışanından İşyerine Silahlı Saldırı

Chicago kentinin dışındaki bir banliyöde bir üretim tesisi çalışanı, silahıyla beş kişiyi vurarak öldürdü, beş polis memurunu da yaraladı. Saldırı Chicago’nun 65 kilometre batısındaki Aurora’da yaşandı. Polis saldırganı ölü ele geçirdiğini bildirdi.

Illinois eyaletine bağlı Aurora ilçesi emniyet müdürü Kristen Ziman, Henry Pratt Co. adlı şirkette çalışan saldırganın kimliğini 45 yaşındaki Gary Martin olarak açıkladı.

Emniyet müdürü Ziman, polisin saldırı ihbarına dört dakika içinde müdahale ettiğini, ancak saldırganın açtığı ateşe maruz kaldıklarını belirtti.

Martin’in neden bu saldırıya giriştiği henüz anlaşılamadı. Çevre hastaneler olaydan sonra yedi kişinin tedavi altına alındığını bildirdi, ancak bu kişilerin durumları, ya da polis mi sivil mi olduklarını açıklamadı.

Henry Pratt Co. çalışanlarından biri, yerel saatle Cuma öğleden sonra düzenlenen saldırıyla ilgili olarak ABC televizyonuna yaptığı açıklamada saldırganı tanıdığını, bu kişinin şirket çalışanı olduğunu ve koridorda elinde lazer dürbünlü silahla koşarken gördüğünü söyledi. Aynı kişi, saldırganın yaralı olmadığını, ama bir başka iş arkadaşının yaralandığına işaret ederek, ciddi kanama geçirdiğini kaydetti.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada haftasonu için Palm Beach, Florida’daki yazlığına gitmeye Başkan Donald Trump’ın saldırıyla ilgili bilgilendirildiği ve durumu yakından izlediği bildirildi. Trump Twitter üzerinden attığı mesajda da, Aurora polisine teşekkür etti ve kurbanların yakınlarına taziye dileklerinde bulundu.

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