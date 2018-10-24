Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş başkanlığında toplandı.

Bu yasama döneminde gerçekleştirilecek komisyon çalışmalarına ilişkin görüşlerin dile getirildiği toplantıda Komisyon Başkanı Elitaş, komisyonun geniş kapsamlı bir görev alanına sahip olduğunu söyledi.

Bu alanların reel ekonominin kalbinin attığı yerler olduğunu belirten Elitaş, Türkiye'nin gelişmesinde sanayileşmenin önemine dikkati çekti.

Elitaş, ticaret, teknoloji ve bilimin önemli bir ivme kazandığı noktada, düzenleyecekleri yasalarla yapacakları çalışmalarla bu alanlara katkıda bulunabileceklerine vurgu yaptı.

Mustafa Elitaş, komisyonun geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de aynı usul ve esaslar içerisinde saygın bir çerçevede çalışacağı kanaatinde olduğunu kaydetti.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan da kanun tekliflerinin bir gün önceden üyelere geldiğini söyleyerek, bu uygulama yerine, kanun tekliflerinin üzerinde değerlendirme ve görüşlerin de alınabileceği sürenin göz önünde bulundurularak kendilerine daha önceden ulaştırılmasını talep etti.

Toplantıda, komisyon çalışması hakkında üyelere bilgiler verildi.

