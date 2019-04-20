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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede: "Yerli üretim merkezi Bursa’ya en yakın noktada olmak zorunda"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 13:15 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "Yerli üretim merkezi Bursa’ya en yakın noktada olmak zorunda.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede: "Yerli üretim merkezi Bursa’ya en yakın noktada olmak zorunda"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "Yerli üretim merkezi Bursa’ya en yakın noktada olmak zorunda. Bu, ana yan sanayiin burada olmasından kaynaklanıyor" dedi.
Merinos AKKM’de gerçekleştirilen “Yerli Otomotiv ve Üretim Teknolojileri” konulu istişare toplantısında, Bursa’nın gerek yetişmiş işg ücü gerekse de alt yapısı ile Bursa’nın yerli otomobil için doğru adresin olduğuna vurgu yapıldı. Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Çelik, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Latif Deniz’in yanı sıra sektör temsilcileri ile sektör paydaşları katıldı.
Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, “Gelinen moktada şu anda projelendirme ve prototip için çalışmalar yapıldı. Gürcan Karakaş, diye bir arakdaşımız var. Şu anda prototip ile ilgili fizibilite çalışmaları nasıl tipte bir araç üretilir diye bir tip geliştirdiler, bu tipin iindeki yazılım donanım motor aksamı bareti sistemi hakkında kararları var. Dün akşam yaptığımız görüşmede bu yıl sonunda prototipi vereceği diye söylediler. TOBB koordinasyonunda ve o 5 arkadaşımızın uhdesinde çeşitli yerlere baktılar. Seçecekler. Altenatifler doğdu. Şu anda kesin olarak şurada yapılacak diyemiyoruz. Hatta Yenişehir’de test merkezimizin yanına getirin dedik. Allah için teklif ettik. Onlar da şu anda bir çalışma içindeler. Bursa’ya en yakın noktada olmak zorunda. Ana yan sanayiin burada olmasından kaynaklanıyor. Bu endüstri en iyi. Bir burası var, bir Manisa civarı var. Aksaray’da gelişmiş bir alan üretilmeye çalışılıyor. Hepsinin lojistik şartları farklı. Bursa’nın durumu farklı. İçinden hem demir yolu geçecek, hem limanları var. Bu alan otomotivin merkezi. Sadece karoserden ibaret değil. Otonom teknolojisi o kadar gelişmiş ki, o na da razı olmak gerekiyor. Kararı onlar verecekler" şeklinde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede:

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