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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Servisi arayıp 'Togg hazımsızlık yapar mı?' diye sordum

16.12.2024 15:36
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CHP Milletvekili Veli Ağbaba’nın bakanlara yönelik Togg çıkışıyla başlayan tartışma devam ediyor. Ağbaba, "Plan ve Bütçe görüşmelerine sayın Sanayi Bakanı Mercedes ile geldi, TOGG'a binemedi. Diyanet İşleri Başkanı Audi A8'e biniyor, TOGG'a binmiyor. Sizi kınıyorum" demişti. Bakan Kacır'dan Ağbaba'ya ilginç bir yanıt geldi. Kacır, "Kendisinin iddiası sonrasında Togg servisini aradım. ’Togg hazımsızlık yapar mı’ diye sordum" deyip aldığı yanıtı da paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Servisi arayıp 'Togg hazımsızlık yapar mı?' diye sordum

Bakan ile milletvekili arasındaki Togg tartışması gündem oldu. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın "Siz Sanayi Bakanlığı bütçesi görüşmelerine neden Togg’la gelmediniz?" sorusuna Bakan Kacır'ın yanıtı dikkat çekti. Kacır, "Kendisi kullanmadığı için onda ciddi anlamda bir ’hazımsızlık’ olmuş diye anlıyorum. Bizim kullandığımız Togg’u başka bir marka araç zannediyor herhalde" diye konuştu.

TOGG TARTIŞMASINDA İLGİNÇ ÇIKIŞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genel Merkezi’nde AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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Bakan Kacır, ’CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, ’Siz Sanayi Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde neden Togg’la gelmediniz’ iddialarına ilişkin şöyle konuştu:

"Yalanda ısrar etmesi enteresan olmuş. Ben kendisinin iddiası sonrasında Togg servisini aradım. ’Togg hazımsızlık yapar mı’ diye sordum. ’Kullananda yapmaz’ dediler ama kendisi kullanmadığı için onda ciddi anlamda bir ’hazımsızlık’ olmuş diye anlıyorum. Bizim kullandığımız Togg’u başka bir marka araç zannediyor herhalde.

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*Cumartesi günü Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Hanko, Bakan Kacır ile beraber TOGG'u incelemişti.

"BİR GELİŞME VAR BENCE KENDİLERİ AÇISINDAN"

Biz Togg’u kullanmaktan gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz. Togg bütün Türkiye’nin iftihar vesilesi. Ben kendisine de bizi örnek almasını tavsiye ederim, Togg kullanmasını tavsiye ederim. Bir gelişme var bence kendileri açısından. Togg kullanmayı bir ’yerlilik’ ve ’millilik’ ölçütü olarak ifade ediyor. O vakit bu görüşünde samimiyse demek ki artık İtalya’da üretildiğini zannetmiyorlar. Türkiye’de üretildiğini onlar da öğrenmiş oldular. Kendileri de bizi örnek alsınlar, Togg kullansınlar ama tabii onların derdi başka. Onlar bu vesileyle yine bir milli projeyi daha polemik konusu yapmaya çalışıyorlar, yıpratmaya çalışıyorlar. Buna ne biz izin veririz, ne milletimiz izin verir. Togg 86 milyonun ortak gurur kaynağıdır. Biz de Togg’u büyük bir gururla, iftiharla kullanmaya devam edeceğiz."

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Veli Ağbaba togg Mehmet Fatih Kacır
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