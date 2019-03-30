Kocaeli’de vatandaşlara seslenen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, " Kandil’in gözü, Pensilvanya’nın gözü yarınki seçimde olacak. Batı başkentlerinin gözleri yarınki seçimde olacak. Bize düşen şey Türkiye düşmanlarını sevindirmemektir " dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli’nin Gebze ilçesi 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Mitingde açıklamalarda bulunan Bakan Varank, "Türkiye yürüdüğü bu yolda, hiçbir aksama yaşamadan aynen yoluna devam etsin. İşte bunun için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, tüm teşkilatımız, bu davaya gönül vermiş tüm neferlerimiz Türkiye’nin dört bir yanında sahada koşturuyorlar. Bayburtlu bir gencimiz partimizin broşürlerini kapı kapı dolaşıp dağıtıyor. Gittiği bir adresteyse densiz bir kişinin hakaretine, alaycı tavrına maruz kalıyor. Bu kişi bu densizliğini marifetmiş gibi çekip yayınlamış. Orada görüyoruz ki ismi gibi yüzü de Yusuf olan kardeşimiz efendiliğini hiç bozmadan tevazusuyla oradan ayrılıyor. Bu örnek gerçekten bizim davamızın hangi ahlak üzerinde yükseldiğinin çok güzel bir örneği. Ben buradan ifade etmek istiyorum. Yusufların tevazusu, gayreti, samimiyeti tüm kibir dağlarını yerle bir edecek. Şunu artık birilerinin anlaması lazım. Millete yıllardır tepeden bakanlar, aşağılayanların dönemi 3 Kasım 2002’de sona ermiştir” dedi.