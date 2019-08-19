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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 18:50 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 3 belediyeye yapılan kayyum atamalarına ilişkin yapılan açıklamalara tepki gösterdi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yıllarca devletin üst kademelerinde bulunup her konuşmalarında sözüm ona devlet adamlığından bahsedenler, bir kere olsun kendi konforlu alanlarından çıkıp risk alamadılar.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 3 belediyeye yapılan kayyum atamalarına ilişkin yapılan açıklamalara tepki gösterdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yıllarca devletin üst kademelerinde bulunup her konuşmalarında sözüm ona devlet adamlığından bahsedenler, bir kere olsun kendi konforlu alanlarından çıkıp risk alamadılar. Bugün de yine birilerine şirin gözükmek adına terör yandaşı belediyeler için destek mesajları yayınlıyorlar. Aslolan, seçme ve seçilme hakkını kullanan vatandaşlarımızın yaşam hakkını savunmaktır. Millet iradesini Kandil’e peşkeş çeken; teröristler adına faaliyet yürüten; terör örgütlerine yardım ve yataklık yapanlardan hesap sormak, yasaların, hukukun ve demokrasinin gereğidir” dedi.

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