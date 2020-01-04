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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "2020 yılı ekonomide büyüme, istihdam ve başarıların yılı olacak. İnşallah hep birlikte Türkiye'yi daha ileriye, hak ettiği yerlere taşıyacağız."
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "2020 yılı ekonomide büyüme, istihdam ve başarıların yılı olacak. İnşallah hep birlikte Türkiye'yi daha ileriye, hak ettiği yerlere taşıyacağız."
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04.01.2020 12:28 |
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "2020 yılı ekonomide büyüme, istihdam ve başarıların yılı olacak. İnşallah hep birlikte Türkiye'yi daha ileriye, hak ettiği yerlere taşıyacağız."
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