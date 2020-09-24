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  4. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Biz bu etkinlik sayesinde (TEKNOFEST) gençlerin potansiyelini keşfediyor, onların hayallerine yol arkadaşı olabiliyoruz. On binlerce gencimizin teknoloji geliştirmesini, Ar-Ge takımlarında yer almasını, şirketle

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Biz bu etkinlik sayesinde (TEKNOFEST) gençlerin potansiyelini keşfediyor, onların hayallerine yol arkadaşı olabiliyoruz. On binlerce gencimizin teknoloji geliştirmesini, Ar-Ge takımlarında yer almasını, şirketle

GAZİANTEP HABERLERİ  | 24.09.2020 10:59 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Biz bu etkinlik sayesinde (TEKNOFEST) gençlerin potansiyelini keşfediyor, onların hayallerine yol arkadaşı olabiliyoruz. On binlerce gencimizin teknoloji geliştirmesini, Ar-Ge takımlarında yer almasını, şirketler kurmasını ve dünya pazarlarına açılmasını teşvik etmeye devam edeceğiz."


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