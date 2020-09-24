Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Biz bu etkinlik sayesinde (TEKNOFEST) gençlerin potansiyelini keşfediyor, onların hayallerine yol arkadaşı olabiliyoruz. On binlerce gencimizin teknoloji geliştirmesini, Ar-Ge takımlarında yer almasını, şirketle