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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bugün savunma sanayimizle, yerlilik oranlarımızla, yetiştirdiğimiz mühendislerle ve ürün gamımızdaki çeşitlilikle gurur duyuyoruz."
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bugün savunma sanayimizle, yerlilik oranlarımızla, yetiştirdiğimiz mühendislerle ve ürün gamımızdaki çeşitlilikle gurur duyuyoruz."
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28.12.2019 11:54 |
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bugün savunma sanayimizle, yerlilik oranlarımızla, yetiştirdiğimiz mühendislerle ve ürün gamımızdaki çeşitlilikle gurur duyuyoruz."
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