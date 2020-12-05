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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "İstediğimiz seviyelerde elbette değil ama Türkiye, artık hem askeri hem de sivil alanda motor üretim ve tasarımı yapabilen ender ülkelerden bir tanesi."
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "İstediğimiz seviyelerde elbette değil ama Türkiye, artık hem askeri hem de sivil alanda motor üretim ve tasarımı yapabilen ender ülkelerden bir tanesi."
ESKİŞEHİR
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05.12.2020 13:51 |
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "İstediğimiz seviyelerde elbette değil ama Türkiye, artık hem askeri hem de sivil alanda motor üretim ve tasarımı yapabilen ender ülkelerden bir tanesi."