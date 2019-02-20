Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kahramanmaraş'ta Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Varank, Valiliğe gelişinde Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve ilgililer tarafından karşılandı.

Yöresel kıyafetli çocuklar Varank'a çiçek verdi ve hatıra fotoğrafı çektirildi.

Varank, ziyaretin ardından yürüyerek, Büyükşehir Belediyesine geçti.

Bu sırada esnaf ve vatandaşlarla da sohbet eden Bakan Varank, AK Parti belediye başkanları için oy istedi.

Varank, basına kapalı gerçekleşen ziyarette ise Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'tan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

