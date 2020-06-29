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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Milli elektrikli tren) Fabrika testlerinin ardından ağustos sonunda yol testlerine geçilecek."
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Milli elektrikli tren) Fabrika testlerinin ardından ağustos sonunda yol testlerine geçilecek."
SAKARYA
HABERLERİ
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29.06.2020 11:04 |
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Milli elektrikli tren) Fabrika testlerinin ardından ağustos sonunda yol testlerine geçilecek."