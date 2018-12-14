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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Samsun'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.12.2018 13:18 | Son Güncelleme

Bakan Varank, kentte sanayi ve teknoloji alanındaki yatırımları inceledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Samsun'daki yatırımları inceledi.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Karadeniz Bölge Toplantısı ile Milli Teknoloji Zirvesi kapanış törenine katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak için kente gelen Bakan Varank, ilk ziyaretini Samsun Lojistik Merkezi'ne yaptı.

Samsun'da 5 kamu kurumunun ortaklığında, AB fonlarından sağlanan hibeyle hayata geçirilen, proje bütçesi 43 milyon avroyu bulan merkezde incelemede bulunan Bakan Varank, merkez sorumlularından yatırımla ilgili bilgi aldı.

Bakan Varank daha sonra, Samsun Metal ve Metroloji Test ve Kalibrasyon Merkezi ile Samsun tersane alanında incelemede bulunarak KOSGEB Samsun Müdürlüğünü ziyaret etti.

Organize Sanayi Bölgesi'ne geçen Bakan Varank, Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ ile medikal ve tıbbi cihaz alanında üretim yapan Bahadır Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret AŞ'yi ziyaret etti.

Bakan Varank'ın Samsun Lojistik Merkezi dışındaki ziyaret ve incelemeleri basına kapalı gerçekleşti. Varank cuma namazını ise Büyük Cami'de kıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a incelemelerinde Vali Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahın, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, AK Parti'nin Samsun Büyükşehir Belediye başkan adayı, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir ile diğer protokol üyeleri eşlik etti.

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