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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Son 6 ayda hayata geçen vizyoner projeler ve yeni yatırımlar sayesinde Türkiye, pek çok ülkeye göre pozitif yönde ayrıştı."
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Son 6 ayda hayata geçen vizyoner projeler ve yeni yatırımlar sayesinde Türkiye, pek çok ülkeye göre pozitif yönde ayrıştı."
KOCAELİ
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08.11.2020 15:33 |
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Son 6 ayda hayata geçen vizyoner projeler ve yeni yatırımlar sayesinde Türkiye, pek çok ülkeye göre pozitif yönde ayrıştı."