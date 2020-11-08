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  4. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Son 6 ayda hayata geçen vizyoner projeler ve yeni yatırımlar sayesinde Türkiye, pek çok ülkeye göre pozitif yönde ayrıştı."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Son 6 ayda hayata geçen vizyoner projeler ve yeni yatırımlar sayesinde Türkiye, pek çok ülkeye göre pozitif yönde ayrıştı."

KOCAELİ HABERLERİ  | 08.11.2020 15:33 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Son 6 ayda hayata geçen vizyoner projeler ve yeni yatırımlar sayesinde Türkiye, pek çok ülkeye göre pozitif yönde ayrıştı."


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Kocaeli Namaz Vakitleri 8 Kasım Pazar

İmsak
06:05
Sabah
07:32
Öğle
12:49
İkindi
15:31
Akşam
17:56
Yatsı
19:17

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 8 Kasım Pazar

Erem Eczanesi
Izmit
Şifa Eczanesi
Darica
Su Eczanesi
Gebze
Neşe Eczanesi
Gebze
Menderes Eczanesi
Cayirova
Ertuğrul Eczanesi
Izmit
Miray Eczanesi
Kartepe
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