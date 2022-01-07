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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan milli gözlem uydusu İMECE paylaşımı! Tarih verdi

07.01.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, milli gözlem uydusu İMECE için dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Bakan Varank, paylaşımında, "Türkiye'nin sıfırdan tasarlayıp ürettiği ilk metre altı çözünürlükteki milli gözlem uydusu İMECE, 2022'nin son çeyreğinde uzaya gönderilmek üzere hazır olacak." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan milli gözlem uydusu İMECE paylaşımı! Tarih verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından, Kahramankazan'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerinde gerçekleştirilen "Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni"nin ardından, TUSAŞ bünyesindeki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'ne gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, gece mesaisi yapan TÜBİTAK UZAY çalışanlarının yanına uğradığını belirten Varank, "Türkiye'nin sıfırdan tasarlayıp ürettiği ilk metre altı çözünürlükteki milli gözlem uydusu İMECE, 2022'nin son çeyreğinde uzaya gönderilmek üzere hazır olacak." ifadesini kullandı.

GÜNEŞ PANELİ AÇILMA TESTLERİ TAMAMLANDI

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakan Varank'a ziyaretinde, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ve TÜBİTAK Enstitü Müdürü Mesut Gökten de eşlik etti.

Varank, güneş paneli açılma testleri için hazırlıkların yapıldığı İMECE uydusunun uçuş modelini inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Uydunun güneş paneli açılma testleri bugün başarıyla tamamlandı.

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Uydunun Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyacını karşılamak üzere İMECE Altyapı Projesi'nde geliştirilen alt sistemlerle uzaya gönderilerek kritik uzay teknolojilerinde yurt dışı bağımlılığın en aza indirilmesi hedefleniyor.

Özellikle görüntüleme, haberleşme, uydu yönetim ekipmanı (uçuş bilgisayarı), elektrikli itki, güç ve yönelim belirleme alt sistemlerinin milli imkanlarla geliştirilmesiyle, yurt içi ve yurt dışı pazarında yer alacak katma değeri yüksek ticari ekipmanlara sahip olunacak.

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İMECE NE ZAMAN UZAYA FIRLATILACAK?

TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen İMECE uydusunun yılın son çeyreğinde yer testlerini tamamlaması ve 2023'ün ilk çeyreğinde fırlatılması planlanıyor.

(AA)

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Mustafa Varank
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