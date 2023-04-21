Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan Togg açıklaması! 'Bakanlarımız beni arayıp teşekkür ediyor'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Habertürk'te Sena Alkan'ın moderatörlüğünde Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yeşilkaya ve Habertürk yazarı Kemal Öztürk'ün sorularını yanıtladı. Bakan Varank, Togg ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bakan Varank'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'BAKANLARIMIZ ARAYIP TEŞEKKÜR EDİYOR'

Türkiye'nin otomobili Togg'a çok ciddi teveccüh var. 7'den 77'ye herkesin gündeminde aslında otomobil varmış, bunu rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. İşte Türkiye'nin otomobili yollarda. Kısmet olursa, nasip olsa arabaya beraber binsek. Yolda giderken el sallayanlar, arabanın önüne kendi araçlarını kıranlar, 'bir kere dokunayım' diyenler, arabanın başında sayın Cumhurbaşkanımıza dua edenler. Gerçekten bizim açımızdan da gurur verici durum. Bursa Togg'in başkenti diyebiliriz. Gemlik'te fabrikada üretimler devam ediyor. Bakanlarımızın hepsine birer makam aracı olarak Togg gitti. Hepsi çok memnun, beni arayıp teşekkür ediyorlar.

'TOGG'DA MÜTHİŞ BİR ÖN SİPARİŞ VAR'

Biz bu aracı ilk tanıttığımızda 'Bu araçların fabrikası nerede' dediler. Fabrikanın temelini attık. Siz bu fabrikayı bitiremezsiniz dediler. Fabrikayı tamamladık bu sefer de dediler ki siz bize bina gösteriyorsunuz bunun içinde üretim hattı yok, siz bunları İtalya'dan getiriyorsunuz. Bu kez araba ortaya çıkınca bu araçlar çok pahalı olur kimse satın almaz dendi. Müthiş bir ön sipariş rakamı var. Bursa'da, Gemlik'te geziyorum. Her gün bir arkadaşımıza rastlıyorum 'Sayın Bakanım ben Togg'un fabrikasında çalışıyorum' diyor. Hemen soruyorum 'Sen İtalyan mısın?' diye. 'Yok ben Gemlikliyim' diyor.

'HEDEFİMİZ YILDA 200 BİN OTOMOBİL ÜRETMEK'

10 yıl içerisinde amaç 1 milyon araca ulaşmak. 2025'ten itibaren ihracata yöneleceğiz. Bu kadar ilgi olursa tabii ki fabrikanın kapasitesi yeterli olmaz. Hedefimiz yılda 200 bin otomobil üretmek. Çok hızlı bir şekilde piyasada yol alabilir, dünyada bu aracı satabilirsiniz. Gören herkes beğeniyor, teşekkür ediyor. Herkes bu işe büyük gururla bakıyor. Dua edenler var. Doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yaptık. Elbette burada özel sektörümüz elini taşın altına koydu. Büyük bir vizyon ve cesareti ortaya koydular. Ama sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesi asıl iradesi noktayı koyan iş oldu. Nasıl Devrim otomobili yolda kaldı, ilerleyemedi, çok vizyoner bir işti. O zaman da bizim mühendislerimiz, teknisyenlerimiz sıfırdan bir arabayı tasarladılar, ürettiler. O arabayı birileri maalesef tarihin tozlu sayfalarına gönderdi. O projeyi nasıl gömdüler? Siyasi irade arkasında duramadığı için.

