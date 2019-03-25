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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 14:00 | Son Güncelleme

Bakan Varank, eski Trabzon DYP milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun eşinin cenaze törenine katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eski Trabzon DYP milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun eşi İlve Çakıroğlu'nun cenaze törenine katıldı.

Hayatını kaybeden İlve Çakıroğlu için Of ilçesi Sırağaç Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılan Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, hayatın ve ölümün bir imtihan olduğuna dikkati çekerek, "Mehmet Çakıroğlu ağabeyimizin, bu memlekete hizmetleri olan değerli bir devlet adamımızın merhume eşleri hepimizin ablası, annesi olan bir hanımefendinin cenaze namazı için bir arada bulunuyoruz. Ölüm hak, biz buna bu şekilde iman ettik, tabiki bir imtihan dünyasında yaşıyoruz. Hayatımız gibi ölümümüz de bir imtihan." ifadelerini kullandı.

Merhume İlve Çakıroğlu'nun yakınlarına da başsağlığı dileyen Bakan Varank, "Rabbim geride kalanlara sabrı cemil nasip etsin." diye konuştu.

Cenaze aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Çakıroğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar ve Salih Cora, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu da katıldı.

Öte yandan Bakan Varank, şehit Özel Harekat Polis Memuru Necmi Çakıroğlu'nun da kabrini ziyaret ederek, dua etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon'da

- Bakan Varank, eski Trabzon DYP milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun eşinin cenaze törenine katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Trabzon'da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Trabzon'da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Trabzon'da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Trabzon'da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Trabzon'da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Trabzon'da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Trabzon'da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Trabzon'da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Trabzon'da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Trabzon'da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Trabzon'da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Trabzon'da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Trabzon'da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Trabzon'da
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Trabzon

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