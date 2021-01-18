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  4. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Türkiye'de temsilcilik açma kararı) Facebook açısından bu isabetli bir karar olmuştur. Türkiye'de artık herkesin eriştiği, haberlerin, bilgilerin çok hızlı dolaşıma sokulduğu bu platformların yerel kanunlardan

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Türkiye'de temsilcilik açma kararı) Facebook açısından bu isabetli bir karar olmuştur. Türkiye'de artık herkesin eriştiği, haberlerin, bilgilerin çok hızlı dolaşıma sokulduğu bu platformların yerel kanunlardan

18.01.2021 18:55 | Son Güncelleme:
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Türkiye'de temsilcilik açma kararı) Facebook açısından bu isabetli bir karar olmuştur. Türkiye'de artık herkesin eriştiği, haberlerin, bilgilerin çok hızlı dolaşıma sokulduğu bu platformların yerel kanunlardan bağımsız olması düşünülemez"


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