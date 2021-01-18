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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye'nin yönü üretimdir, yatırımdır, istihdamdır. Önümüzdeki dönem Türkiye’ye yatırım yapanların çok daha fazla kazanacağı bir dönem olacak."
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye'nin yönü üretimdir, yatırımdır, istihdamdır. Önümüzdeki dönem Türkiye’ye yatırım yapanların çok daha fazla kazanacağı bir dönem olacak."
18.01.2021 13:48 |
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye'nin yönü üretimdir, yatırımdır, istihdamdır. Önümüzdeki dönem Türkiye’ye yatırım yapanların çok daha fazla kazanacağı bir dönem olacak."