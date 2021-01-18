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  4. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye'nin yönü üretimdir, yatırımdır, istihdamdır. Önümüzdeki dönem Türkiye’ye yatırım yapanların çok daha fazla kazanacağı bir dönem olacak."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye'nin yönü üretimdir, yatırımdır, istihdamdır. Önümüzdeki dönem Türkiye’ye yatırım yapanların çok daha fazla kazanacağı bir dönem olacak."

18.01.2021 13:48 | Son Güncelleme:
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye'nin yönü üretimdir, yatırımdır, istihdamdır. Önümüzdeki dönem Türkiye’ye yatırım yapanların çok daha fazla kazanacağı bir dönem olacak."


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