Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: ”2020’ye kadar yeni çalışanın primlerini ödeyeceğiz”

İl merkezindeki bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda sanayicilerle buluşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ”Türkiye ekonomisi sanayiciler sayesinde ileri gitmiştir ve gelişmiştir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yatırım öncülüğünde bir büyümeyi hedefliyoruz. Büyümeyi sırtlayan aktörleri destekliyor, öneri ve sorunlarını bizzat takip ediyoruz. Türkiye daha çok büyüsün, daha çok kalkınsın ve refah artışı sürekli hale gelsin istiyoruz. 16 senede güçlü bir temel inşa ettik. Sanayiden tarıma, eğitimden sağlığa pek çok alanda önemli reformları hayata geçirdik. Fabrikalar açtık, altyapılar kurduk, istihdam oluşturduk. Şimdi artık ekonomimizin gücüne güç katmak istiyoruz. Milli teknoloji, güçlü sanayi vizyonumuzla katma değerli üretimde bir sıçramayı yakalamak istiyoruz. Küresel rekabette öne geçmek, üretilen ürünün kalitesini yüksek tutma ve ürün çeşitliliğini artırmakla mümkündür. Bunun için mevcut kabiliyetleri daha da geliştirmek gerekiyor. Üretken genç nüfus, yatırım iklimi ve dinamik sanayi altyapılarının, yarış içinde oldukları ülkelere göre önemli avantajlar olmuştur. Ama başarı bu avantajları katma değere ve refaha dönüştürebilmekte. İşte burada en önemli paydaşımız sizlersiniz. Güçlü bir kamu-özel sektör iş birliği, güçlü ve yüksek bir büyümeyi de beraberinde getiriyor. Bu manada fikir ve önerilerinizi duymayı çok önemsiyoruz. Daima yanınızdayız. Daha çok istihdam oluşturun diye son dönemde bir dizi yeniliğe imza attık. Aralık 2020’ye kadar işe alacağınız her yeni çalışanın SGK primlerini ve vergilerini 12 ay boyunca biz ödeyeceğiz. Kadın, genç ya da engelli istihdamında bu süre 18 aya çıkacak. Nisan sonuna kadar, her bir ilave istihdamınızın prim ve vergilerinin yanında 3 ay boyunca maaşını da biz ödüyoruz. Asgari ücret desteğinde ise 5 puanlık prim indirimi ve bölgesel istihdam teşvikleri de sürüyor. Yaptığımız değişikliklerle sanayicinin üzerindeki ilave yükleri en aza indirmek için çalışıyoruz. OSB’lerde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamını genişlettik, arsa tahsis süreçlerini hızlandırıyoruz. Bakanlık olarak sera yatırımı teşviklerini arttırdık. KOSGEB açık olan 10 farklı destek programıyla başvurularınızı bekliyor. Bunları en iyi şekilde değerlendirebilir ve üretim potansiyelinizi yukarılara taşıyabilirsiniz" dedi.