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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Aydın'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2019 16:23 | Son Güncelleme

Bakan Varank, Çine ilçesinde esnafı ziyaret etti, ocak başında köfte pişirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aydın'ın Çine ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Varank, Aydın'daki temasları kapsamında Çine ilçesine geçerek Hamidabat Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan esnafı ziyaret etti.

İş yeri sahipleri ve çalışanlarıyla sohbet eden Varank, vatandaşlardan Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ile Çine Belediye Başkan adayı Celal Özden'e destek istedi.

Ziyareti sırasında bir esnaf lokantasına giren Varank, evliliklerinin ilk yıllarında eşiyle bölgeyi ziyaret ettiğini ve burada yediği Çine köftesinin tadını unutamadığını belirtti. Daha sonra ocak başına geçen Bakan Varank, burada pişirdiği köfteleri kendi elleriyle gazetecilere ve Cumhur İttifakı adayları Savaş ile Özden'e yedirdi.

Varank, bu sırada "Adayımızı beslememiz lazım seçimi almamız lazım. Ama böyle bedavaya beslemiyoruz, seçimi alacaksınız." şeklinde espri yaptı.

Bir esnafın yağmur sularının caddeyi doldurduğunu ve zorluk yaşadıklarını belirtmesi üzerine Varank, "A takımını kuruyoruz. Büyükşehirde Mustafa Savaş, Çine'de Celal Özden ile iyi işler yapacağız inşallah. Cumhur İttifakına tam destek." dedi.

Bakan Varank, bir tatlıcının tezgahındaki tatlılardan da vatandaşlara ikram etti.

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