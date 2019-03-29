Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bilişim Vadisi’nde müjdeyi verdi

Bilişim Vadisi’nde Türkiye’ye bilim göçü için başvuru yapan bilim insanlarının sayısını açıklayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Lider Araştırmacılar Programı’na 30’u aşkın ülkeden 200’ün üzerinde başvuru aldık” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli Bilişim Vadisi’nde kurulacak Akıllı Şehirler Araştırma Laboratuvarı iş birliği protokolü imza törenine katıldı. Törene Bakan Varank’ın yanı sıra Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Huawei Türkiye Genel Müdürü Cem Zhao, Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Habib Asan, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ve Bilişim Vadisinde bulunan firma yetkilileri ile çalışanlar katıldı.

Törende konuşan Huawei Türkiye Genel Müdürü Cem Zhao, “Huawei, tamamen birbirine bağlı, akıllı bir dünya için her kişiye, aileye ve organizasyona dijitali getirmeyi taahhüt ediyor. Huawei 2002’den bu yana Türkiye’de faaliyete başlamıştır. Türkiye ekonomisinin hızlı gelişimi sayesinde Huawei, kamu kurumlarıyla olan işbirliği, müşterilerin ve ekosistem ortaklarımızın desteğiyle, Türkiye’nin en yaygın bilişim sağlayıcısı haline gelmiştir. Türkiye için öncü bir iletişim altyapısı oluşturmaya ve Türkiye’de bilişim sektörünün sağlıklı gelişmesini teşvik etmeye kararlıyız. Karşılıklı yararlı bir ekosistem oluşturmak için müşterilerimizle ve ortaklarımızla birlikte çalışmaya kararlıyız" dedi.

"Türkiye’yi sanayi ve teknolojide lider bir üretim üssü haline getirmek istiyoruz"

Daha sonra söz alan Bakan Varank, "Bakanlık olarak milli teknoloji, güçlü sanayi vizyonuyla yola çıktık. Vizyonumuzun temeline yüksek katma değerli üretimi yerleştirdik. Biz Türkiye’yi sanayi ve teknolojide lider bir üretim üssü haline getirmek istiyoruz. Tabii bunu yaparken günceli çok iyi takip etmemiz, kabiliyetlerimizi sürekli geliştirmemiz ve fırsatları en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. İşte bugün imzalayacağımız protokol, ülkemizi geleceğin teknoloji merkezlerinden biri yapmak adına oldukça önemli bir adım. Huawei ve Bilişim Vadisi TÜBİTAK’ın öncül Ar-Ge laboratuvarı destek programı çerçevesinde birlikle çalışacak. Biz bu programla, dünyanın önde gelen firmalarının ar-ge faaliyetlerini, ülkemizde yürütmelerini sağlıyoruz. destekten faydalanan firmalar yenilikçi fikirlerini hayata geçirirken, teknik bilgi ve birikimlerini ülkemize taşıyorlar” diye konuştu. "Araştırmacı ve mühendisler; yeni teknolojik atılımların öncüsü olacak”

Yapılan iş birliğiyle akıllı şehirler oluşturulması için ortak çözümler üretileceğini belirten Bakan Varank, "Bugün imzaladığımız işbirliğinin ana teması ‘Akıllı Şehirler’. Burada örnek bir akıllı şehri hayata geçirerek, sıfırdan yeni bir yaşam alanı oluşturacağız. İşte imzaladığımız işbirliği kapsamında Huawei de Ar-Ge ekibini kurup, bilişim vadisiyle ortak çözümler geliştirecek. Kuracağı merkezde yapay zeka, büyük veri, nesnelerin interneti, blokzincir, akıllı mobilite gibi teknolojilerin geliştirilmesine ev sahipliği yapacak. burada istihdam edilecek araştırmacı ve mühendisler; yeni teknolojik atılımların öncüsü olacak” diye konuştu.

Toplantıda Prof. Dr. Erdal Arıkan’ın çalışmalarından da övgü ile bahseden Bakan Varank, “Erdal hocamızın daha hızlı ve verimli iletişime imkan veren polar kod çalışmaları 5G iletişim performansını önemli ölçüde geliştirmenin yanı sıra, iletişim endüstrisini kökten değiştiren bir devrimde yapıtaşı oldu. Nitekim Huawei’in bu konudaki yatırımlarını artırması ve hocamızı ödüllendirmesi bizler için gurur verici bir hadise” şeklinde konuştu.

“Kazanan Türkiye olacak, Türkiye’nin genç beyinleri olacak”

Bakan Varank, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bilişim Vadisi yenilikçi ve teknoloji tabanlı kalkınma felsefenin ülkemizdeki en önemli temsilcisi olacak. Bakanlığımız bu yerleşkeye şimdiye kadar 2019 fiyatlarıyla 180 milyon lira tahsis etti. Biz burada bilişim teknolojileri, elektronik, telekomünikasyon, yazılım ve robotik gibi sektörlerde Ar-Ge yapan tüm firmalara ev sahipliği yapmak istiyoruz. Aslında bugün verdiğimiz mesaj çok net. Türkiye güçlü bir Ar-Ge ekosistemine sahip. sunduğumuz imkanlar hem yerli hem de yabancı yatırımcılar açısından oldukça cazip. Biz bu ekosistemi çok daha ileriye taşıyacak; katma değerle ve teknolojiyle üretmek için tüm mesaimizi harcayacağız. Sonuçta da kazanan Türkiye olacak, Türkiye’nin genç beyinleri olacak.” "Lider Araştırmacılar Programı’na 30’u aşkın ülkeden 200’ün üzerinde başvuru aldık”

Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok güzel bir müjdeyi de paylaşmak istiyorum. Sürdürülebilir büyümenin en önemli bileşeni elbette insan faktörü. Koyduğumuz ekonomik hedeflere ulaşmadaki hızımızı iş gücümüzün niteliği ve etkinliği belirleyecek. Bu kapsamda Bakanlık olarak yenilikçi projeleri teker teker hayata geçiriyoruz. Nitekim geçtiğimiz Aralık ayında oldukça vizyoner bir hamle olan Lider Araştırmacılar Programı’nı duyurduk. Programa başvuru şartlarını oldukça üst seviyede tuttuk. Dünyada ilk 100’e girmiş üniversitelerde araştırma yapmak, kendi alanında en fazla referans gösterilen bilimsel çalışmalara imza atmak, ileri seviye bilimsel çalışmalarda bulunmak, yurt dışındaki prestijli araştırma merkezlerinde tecrübe sahibi olmak gibi nitelikler aradık. Başvurular dün gece tamamlandı. Sürecin en başından beri yakın takipçisi oldum. Bugün itibariyle gurur duyarak açıklıyoruz ki 30’u aşkın ülkeden 200’ün üzerinde başvuru aldık. Dünya’nın önde gelen üniversitelerinden Harvard, MIT, Stanford, Oxford, Cambrıdge, Imperıal College, Yale’den araştırmacılarımız, profesörlerimiz var. 2007’de hükümetler arası iklim değişikliği panelinde yer alıp, ekipçe Nobel Barış Ödülü’nü almış bir profesör de programımıza başvurdu. Araştırmacıların çalıştıkları yerler arasında Intel, Amazon, Siemens gibi teknoloji şirketleri, CERN gibi araştırma merkezleri var. Başvuru sayısında Amerika 1. sırada yer alıyor, onu İngiltere ve Almanya takip ediyor.

"Bilimin öncüleri Türkiye’de bilim yapmaya ‘Evet’ dedi"

Bakan Varank, "Bilimin öncüleri Türkiye’de bilim yapmaya ‘Evet’ dedi. Dünyanın en iyi araştırmacıları ülkemize taşınmaya karar verdi. Bakın bu kıymetli araştırmacılar, milli teknolojilerin gelişimi ve ekonomik değere dönüşümünde kritik bir rol oynayacak. Karşılaştığımız bu yoğun ilgi; ülkemizde bilim yapma atmosferine yönelik temelsiz eleştirilere en güzel yanıt niteliğinde. Artık Türkiye istisnai araştırmacılar ve bilim insanları için bir cazibe merkezi haline geliyor. Milli teknoloji, güçlü sanayi hamlemiz bu sağlam temeller üzerinde inşa edilecek" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bilişim Vadisi’nde müjdeyi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bilişim Vadisi’nde müjdeyi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bilişim Vadisi’nde müjdeyi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bilişim Vadisi’nde müjdeyi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bilişim Vadisi’nde müjdeyi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bilişim Vadisi’nde müjdeyi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bilişim Vadisi’nde müjdeyi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bilişim Vadisi’nde müjdeyi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bilişim Vadisi’nde müjdeyi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bilişim Vadisi’nde müjdeyi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bilişim Vadisi’nde müjdeyi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bilişim Vadisi’nde müjdeyi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bilişim Vadisi’nde müjdeyi verdi