Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Ford Otosan’ın Kocaeli’deki yeni yatırım çalışmalarını yerinde inceledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ford Otosan’ın Kocaeli Fabrikaları’nı ziyaret ederek, şirketin geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan teşvik kararı kapsamında planlanan 20,5 milyar TL tutarındaki yeni yatırım öngörüsü ile 2022 yılı itibarıyla devreye alınacak yeni nesil araç üretimi ve Batarya Montaj Fabrikası ile ilgili gelişmelere yönelik bilgi aldı. Bakan Varank, Şarj Edilebilir Hibrit Elektrikli Araçlar (PHEV) Atölyesini ziyaret ederken, yaklaşık 2 bin 300 kadına istihdam sağlayan Ford Otosan’ın ‘İş’te Eşitlik’ kapsamında kadın çalışan sayısını artırmaya yönelik yapmış olduğu projelerden övgüyle bahsederek yetkilileri tebrik etti.

TÜRKİYE'NİN REKABET GÜCÜ ARTACAK!

Tüm dünyada otomotiv sektöründe elektrikli araç devrimi yaşandığına dikkat çeken Bakan Varank, “Otomotiv sektörünün lider üreticilerinden olan Ford Otosan’ın gelecek nesil ticari araç ve batarya üretimine ilişkin aldığı yeni yatırım kararı ülkemizin ekonomisine çok önemli bir ilave katma değer sağlayacak. Bu yatırım ile dünyadaki trendlere uygun olarak tam elektrikli araçlar ve bunların bataryaları Kocaeli’de üretilecek. Bu sayede ülkemizin elektrikli araç üretiminde önemli bir merkez olmasına katkı sağlanacak. Bu yatırım Türkiye’ye duyulan güvenin bir göstergesidir. Ülkemizin nitelikli istihdamına ve otomotiv sanayi ekosistemine itici bir güç olacak yatırımlar ile global arenadaki rekabet gücümüz daha da artacak” değerlendirmelerinde bulundu.