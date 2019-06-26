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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Macaristan-Türkiye İş Konseyi Toplantısı’na katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 11:01 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Budapeşte’deki Macaristan-Türkiye İş Konseyi Toplantısı’na katıldı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Budapeşte’deki Macaristan-Türkiye İş Konseyi Toplantısı’nda Türk ve Macar iş adamlarıyla bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Budapeşte’deki Macaristan-Türkiye İş Konseyi Toplantısı’na katıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Budapeşte’deki Macaristan-Türkiye İş Konseyi Toplantısı’nda Türk ve Macar iş adamlarıyla bir araya geldi. Toplantıda konuşan Varank, Macaristan ile taşımacılıkta uygulanan geçiş kotaları hususunda yaşanan sıkıntılara ilişkin, "Bu sorunun ortadan kaldırılması amacıyla tüm girişimlerimizi sürdürüyoruz. Bizler taşımacılıkta uygulanan kotaların verdiği diğer kısıtlamaların artık tarife dışı engel niteliğine büründüğünü görüyoruz. Böyle olmamasını istiyoruz. Türk araçlarının geçişinin engellerle kısıtlanması, Türkiye’de üretilen sanayi ürünlerinin AB ülkelerine ihracatını daha pahalı hale getirmekte. Bu maliyetler doğal olarak ürünlere ve tüketicilere yansımaktadır. Kotaların kaldırılması, yalnızca Türk üreticisinin ürünlerini AB pazarına ulaştırılmasını kolaylaştırmayacak, aynı zamanda Avrupalı tüketicilerin de daha fazla ve çeşitli ürüne daha kolay ve ucuz bir şekilde ulaşmasını sağlayacaktır. Yarın bu konuyu tekrar gündeme getirmeyi planlıyoruz" dedi.
Türkiye-Macaristan İş Konseyi Başkanı Adnan Polat da yaklaşık 200 milyar euro’luk dış ticaret hacmine sahip olan Macaristan’ın, son yıllarda her yıl ortalama 8 milyar euro dış ticaret fazlası verdiğini söyledi. Polat, "Tarihi ve kültürel bağlardan kaynaklı dostane ilişkilerimiz olan Macaristan, Türk iş insanları için Avrupa’nın merkezindeki stratejik konumu, gelişmiş altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve yatırımcılar için sağladığı cazip teşvik sistemi ile Türklerin 510 milyon nüfuslu AB pazarına açılan kapısı olarak nitelendirilmektedir" diye konuştu.
Toplantıya, Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Dünya Türk İş Konseyi Avrupa Bölge Komitesi Başkanı Suat Gökhan Karakuş ile çok sayıda Türk ve Macar iş adamı katıldı.

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