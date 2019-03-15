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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yerleşim alanı içerisindeki sanayi sitelerine ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 10:58 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yerleşim alanı içerisinde kalan sanayi siteleri ve sanayi işletmelerinin dönüşümlerinin kredilendirilmesi hakkında yönetmeliğe ilişkin bir açıklama yaptı.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yerleşim alanı içerisinde kalan sanayi siteleri ve sanayi işletmelerinin dönüşümlerinin kredilendirilmesi hakkında yönetmeliğe ilişkin açıklama geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yerleşim alanı içerisinde kalan sanayi siteleri ve sanayi işletmelerinin dönüşümlerinin kredilendirilmesi hakkında yönetmeliğe ilişkin bir açıklama yaptı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yerleşim alanı içerisinde kalan sanayi siteleri ve sanayi işletmelerinin dönüşümlerinin kredilendirilmesi hakkında yönetmeliğe ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, başvuru aşamasının kolaylaştırılması amacıyla kredi desteği şartlarından biri olan sanayi işletmelerinin 2/3’ünün muvafakatinin alınması hususu kaldırılarak, başvuruda istenilen belgelerin yeniden değerlendirilerek diğer birimlerden ve kurumlardan alınması mümkün olan evrakların başvuru dosyasından çıkarıldığı belirtildi. Yönetmelikte yer alan yerleşim alanı tanımının kaldırılarak, 10 bin nüfus altında kalan yerleşik alanlardan başvuru gelebilmesinin önünün açıldığı kaydedilen açıklamada, ’’Planlı sanayi alanları dışında faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin planlı sanayi alanlarına taşınması için taşınma masraflarının kredilendirilmesi destek kapsamına alınmıştır’’ denildi.

’’Desteklenecek sanayi sitelerinde dükkan kapalı alan sınırı kaldırıldı’’
Başvuru aşamasının kolaylaştırılması amacıyla başvuruda istenilen belgelerin yeniden değerlendirilerek azaltıldığı belirtilen açıklamada, ’’Desteklenecek sanayi sitelerinde dükkan kapalı alan sınırı kaldırılarak daha büyük ölçekli sanayi işletmelerinin yer alabileceği sanayi sitelerinin kurulabilmesinin önü açılmıştır. İhalelere ilişkin hususlarda sadeleştirme yapılmış ve ’Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İşbirliği’ maddesi eklenerek dönüşüm ve gelişim projelerinde ortak proje yürütülmesi hususları düzenlenmiştir. Başvuru aşamasının kolaylaştırılması amacıyla başvuruda istenilen belgeler yeniden değerlendirilerek azaltılmıştır. İhale usul ve esasları sadeleştirilmiş, ihalede istenen belgelerde Kamu İhale Kanunu hükümleri ile uyumluluk gözetilmiş ve ihalelere katılımın artırılarak rekabet ortamının geliştirilmesi amacıyla teminat oranları düşürülmüştür" bilgileri yer aldı.

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