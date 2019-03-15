Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yerleşim alanı içerisindeki sanayi sitelerine ilişkin açıklama

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yerleşim alanı içerisinde kalan sanayi siteleri ve sanayi işletmelerinin dönüşümlerinin kredilendirilmesi hakkında yönetmeliğe ilişkin bir açıklama yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yerleşim alanı içerisinde kalan sanayi siteleri ve sanayi işletmelerinin dönüşümlerinin kredilendirilmesi hakkında yönetmeliğe ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, başvuru aşamasının kolaylaştırılması amacıyla kredi desteği şartlarından biri olan sanayi işletmelerinin 2/3’ünün muvafakatinin alınması hususu kaldırılarak, başvuruda istenilen belgelerin yeniden değerlendirilerek diğer birimlerden ve kurumlardan alınması mümkün olan evrakların başvuru dosyasından çıkarıldığı belirtildi. Yönetmelikte yer alan yerleşim alanı tanımının kaldırılarak, 10 bin nüfus altında kalan yerleşik alanlardan başvuru gelebilmesinin önünün açıldığı kaydedilen açıklamada, ’’Planlı sanayi alanları dışında faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin planlı sanayi alanlarına taşınması için taşınma masraflarının kredilendirilmesi destek kapsamına alınmıştır’’ denildi.