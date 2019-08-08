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Sanayiciler çiftçilerin elinde kalan karpuz ve biberleri alarak işçilerine dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 10:28 | Son Güncelleme

Bursalı sanayiciler, bu yıl meyve ve sebzeleri para etmeyen çiftçilerin ürünlerini alarak işçilerine bayram hediyesi olarak dağıttı.Uludağ Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren fabrika sahipleri, Türkiye’ye örnek olacak bir uygulamaya imza attı.

Bursalı sanayiciler, bu yıl meyve ve sebzeleri para etmeyen çiftçilerin ürünlerini alarak işçilerine bayram hediyesi olarak dağıttı.
Uludağ Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren fabrika sahipleri, Türkiye’ye örnek olacak bir uygulamaya imza attı. Geçtiğimiz günlerde İHA’nın yaptığı haberle sesini duyuran çiftçilere fabrika sahiplerinden destek geldi. Tonlarca karpuz ve biber alarak bu ürünleri çalışanlarına ücretsiz olarak dağıtan sanayiciler, çiftçinin emeğinin ziyan olmasının önüne geçmeye çalıştı. Bunun Türkiye’ye örnek olmasını dileyen sanayiciler, çiftçiden aldıkları karpuzları çalışanlarına tek tek dağıttı.
Fabrika sahibi Fercan Cihangir, "Bize böyle bir teklifle gelindi. Çiftçimize sahip çıkmak gerektiğini düşündük ve projeyi kabul ettik. Üreticiden pazarlık etmeden aldığımız ürünleri burada çalışanlarımıza dağıttık. İnşallah bu uygulama Türkiye’ye örnek olur" dedi.
Uludağ OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aydın ise, "Burada önemli olan tarımla barışık sanayiyi yaşatabilmek. Sanayi ve tarımın barışık olduğu ülke gelişmiş ülke demektir. Biz de tarımı destekleyen sanayinin önemini farkında olarak çiftçilerimizin yetiştirdiği ürünleri işçilerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Biz Türkiye’nin üçüncü büyük OSB’siyiz 20 bin çalışanımız ve 244 firma var" şeklinde konuştu.
Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş da, "Türk çiftçisinin ürettiği meyve ve sebzelerin satılamadığı bir dönemde sanayicilere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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