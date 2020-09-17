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Sanayide bulunan hurdacı dükkanında şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 01:33 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde sanayi sitesi içerisinde bulunan hurdacı dükkanında bir kişi ölü olarak bulundu.

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde sanayi sitesi içerisinde bulunan hurdacı dükkanında bir kişi ölü olarak bulundu. Polis konu ile ilgili inceleme başlattı.
Olay, saat 00.10 sıralarında Arifiye ilçesi Artvin Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir hurdacı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hurdacı dükkanından gelen silah sesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde İ.N. isimli kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin bölgedeki incelemelerinin sürdüğü şüpheli ölüm ile alakalı soruşturma başlatıldı.

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