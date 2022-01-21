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Sanayide doğal gaz sancısı

21.01.2022 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal gaz zammının ardından sanayicilere bir darbe de kısıntı kararıyla geldi.

Ayrıca Organize Sanayi Bölgeleri'nde faaliyet gösteren sanayiciler de kademeli tarife nedeniyle haksız rekabet yaşandığını iddia ediyor.Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) faaliyet gösteren sanayiciler, kademeli tarife nedeniyle haksız rekabet yaşandığını iddia ediyor. Sanayiciler, "Sanayici cezalandırılıyor" diyor.

BOTAŞ'ın, gaz tedarikindeki kesintilere bağlı olarak sanayi kuruluşlarının günlük gaz çekiş miktarını yüzde 40 oranında kısıtlama kararı alması sanayicilerin doğal gaz arzına ilişkin yaşadıkları sıkıntıyı da gündeme getirdi.

"Haksız rekabet" şikâyeti

Yüzde 50'lik zam ve yüzde 40'lık kısıntı kararlarının yanı sıra sanayicilerin bir de kademeli tarife sorunu yaşadığını ifade eden Ankara Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, uygulamanın haksız rekabete neden olduğunu öne sürdü. Ekinci, yüzlerce üyesi olan OSB'lere tek sayaçtan fatura kesildiği için kademenin aşıldığını ve abonelerin bu yüzden en yüksek tarifeden fatura ödediğini söyledi. Ekinci, şu ifadeleri kullandı: "Şu anda bireysel olarak doğal gazın metreküpünü 2,4 TL'ye kullanan tüketiciler, Organize Sanayi Bölgesi'nde ise en üst kademeden 6,5 TL civarında metreküpüne para ödüyor. Bu, üzülerek söylüyorum ki sanayiciyi cezalandırmaktır. Eğer böyle giderse OSB'ler boşalır. Biz daha çok üretip, daha çok katma değer yaratıp, daha çok ihracat yapmak isterken, daha çok üretene daha çok ceza kesiyorlar."

"Üretim yapmamız neredeyse imkansız"

Ortaya çıkan haksız rekabet durumunun kabul edilebilir olmadığını ifade eden Ekinci, taleplerini de sıraladı. "Normal bireysel tüketim fiyatları neyse bizim de sanayi bölgelerinde, OSB bölgelerinde tarifelerimizin tekrar güncellenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu kademeli tarife zaten bizim kabul edebileceğimiz bir durum değildir" diye konuşan Ekinci, uluslararası arenada rekabetçi olabilmeleri için bu girdi fiyatlarıyla üretim yapmalarının "neredeyse imkansız" olduğunu söyledi. OSB yönetimlerinin Başkent Gaz'ı adres gösterdiğini, Başkent Gaz'ın da "BOTAŞ böyle uyguluyor" dediğini ifade eden Ekinci, "BOTAŞ da bizi muhatap almıyor" dedi.

Bakanlıklara yazı yazdılar

Bu arada sanayiciler Sanayi Bakanlığı, Enerji Bakanlığı ile BOTAŞ ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) taleplerini içeren bir yazı yazdı. Yazıda, uygulamanın haksız rekabete neden olduğu ifade edildi. Yazıda şu ifade kullanıldı: "Sanayicilerin üretim ve istihdam kapasitesini, iç ve dış pazardaki rekabet gücünü olumsuz etkileyen Aralık/2021 ile Ocak/2022 dönemlerine ait doğalgaz tarifesi uygulamasının yeniden gözden geçirilmesi, eşitlikçi ve adil şekilde yeniden düzenlenmesi, sürdürülebilir üretim ve planlı sanayileşme açısından önem arz etmektedir."

"Verimlilik etkilenecek"

Öte yandan İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan da doğal gaz arzındaki kısıntıya tepki gösterdi. Yazılı açıklama yapan Bahçıvan, "Sanayicilerimizin şimdi de arz cephesinde bu sorunla karşı karşıya kalması hiç kuşkusuz verimliliği, üretim kalitesini, sevkiyatı ve daha birçok konuyu olumsuz etkileyecektir" dedi.

Eray Görgülü

© Deutsche Welle Türkçe

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