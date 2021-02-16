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Sanayide istihdama korona darbesi

16.02.2021 13:33 | Son Güncelleme:
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Sanayide istihdama korona darbesi

Almanya'da sanayi sektöründe çalışanların sayısı 10 yıldır ilk kez geriledi.

İstihdamdaki azalmadan en çok metal üretim ve işlemeciliği ile makine imalatı etkilendi.Almanya'da sanayi sektöründe çalışanların sayısında 10 yıldır ilk kez azalma kaydedildi. İmalat sektöründe 50'nin üstünde kişi çalıştıran işletmelerde çalışan sayısı 2019'a göre yüzde 2,2'lik azalmayla 5,5 milyona geriledi.

Federal İstatistik Dairesi verilerine göre en son küresel mali ve ekonomik kriz sonucunda 2010 yılında yüzde 2,4'lük düşüş kaydedilmişti.

Korona krizi nedeniyle çalışılan süre de azaldı. Çalışılan saat sayısı 2019'a göre yüzde 6,9'luk azalmayla 7,9 milyar saate gerilerken ücretler de yüzde 5,1'lik düşüşle 288 milyar euro olarak kaydedildi.

Geçen yıl Aralık ayında istihdam edilenlerin sayısı her branşta bir önceki yıl seviyelerinin altında kaldı. İstihdamda en yoğun azalma yüzde 5,8 ile metal üretim ve işlemeciliği, yüzde 4,5 ile makine imalatı, yüzde 4,4 ile plastik ve kauçuk üretiminde kaydedildi.

Taşıt sektöründe istihdamdaki azalma yüzde 3,2 olarak gerçekleşirken kimya sanayisinde yüzde 1,6'lık artış oldu.

rtr/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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