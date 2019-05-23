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Sanayide test sürüşü yapılan aracın üzerine ağaç devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 12:02 | Son Güncelleme

Samsun’da sanayide motoru tamir edilerek test sürüyü yapılan otomobilin üzerine ağacın devrilme anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.Olay, Samsun’un Canik ilçesi Yeni Mahalle Gülsen Sanayi Sitesi Millet Caddesi üzerinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi.

Samsun’da sanayide motoru tamir edilerek test sürüyü yapılan otomobilin üzerine ağacın devrilme anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Yeni Mahalle Gülsen Sanayi Sitesi Millet Caddesi üzerinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Millet Bahçesi inşaat alındaki çalışma sırasında kökü zarar gören akasya ağacı rüzgarın da etkisiyle tamirhanede motoru tamir edilen ve tamirci Barış Okutucu’nun (26) test sürüşüne çıktığı 55 BCC 07 plakalı otomobilin geçişi sırasında üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken ağacın arıcının üzerine devrildiği otomobilin ön camı kırıldı ve kaportada büyük ölçüde zarar meydana geldi. Ağacın otomobilin geçişi sırasında üzerine devrilme anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Barış Okutucu, otomobilin müşteriye ait olduğunu, motorunu tamir ettiklerini ve test sürüşü sırasında ağacın bir anda üzerine devrildiğini söyledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Sanayide test sürüşü yapılan aracın üzerine ağaç devrildi

Sanayide test sürüşü yapılan aracın üzerine ağaç devrildi

Sanayide test sürüşü yapılan aracın üzerine ağaç devrildi

Sanayide test sürüşü yapılan aracın üzerine ağaç devrildi

Sanayide test sürüşü yapılan aracın üzerine ağaç devrildi

Sanayide test sürüşü yapılan aracın üzerine ağaç devrildi

Sanayide test sürüşü yapılan aracın üzerine ağaç devrildi

Sanayide test sürüşü yapılan aracın üzerine ağaç devrildi

Sanayide test sürüşü yapılan aracın üzerine ağaç devrildi

Sanayide test sürüşü yapılan aracın üzerine ağaç devrildi

Sanayide test sürüşü yapılan aracın üzerine ağaç devrildi

Sanayide test sürüşü yapılan aracın üzerine ağaç devrildi

Sanayide test sürüşü yapılan aracın üzerine ağaç devrildi

Sanayide test sürüşü yapılan aracın üzerine ağaç devrildi

Sanayide test sürüşü yapılan aracın üzerine ağaç devrildi

Sanayide test sürüşü yapılan aracın üzerine ağaç devrildi

Sanayide test sürüşü yapılan aracın üzerine ağaç devrildi

Sanayide test sürüşü yapılan aracın üzerine ağaç devrildi

Sanayide test sürüşü yapılan aracın üzerine ağaç devrildi

Sanayide test sürüşü yapılan aracın üzerine ağaç devrildi

Sanayide test sürüşü yapılan aracın üzerine ağaç devrildi
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