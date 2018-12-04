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Sanayide varilden yayılan gaz, 15 kişiyi etkiledi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 20:26 | Son Güncelleme

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, sanayi sitesinde parçalanan varilden yayılan gaz, 15 kişiyi etkiledi.

Sanayide varilden yayılan gaz, 15 kişiyi etkiledi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, sanayi sitesinde parçalanan varilden yayılan gaz, 15 kişiyi etkiledi.
Olay, Yenice Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Bir kişi, Zonguldak Devrek'teki bir hurdalıktan alınan yarım tonluk kapalı varili su tankı yapılması için sanayideki kaynak işçisi Şeref Alaz’a getirdi. Bir kısmı kesilen varilden çıkan 2,5 litre kadar bir sıvının üzerine su dökülünce oluşan buhar etrafa yayıldı. Bogaz yakan ağır koku nedeniyle çevredekilerin haber vermesiyle gelen polis ve itfaiye ekipleri önlem alarak kimseyi yaklaştırmadı. AFAD ekiplerinin yaptığı ölçümlerde varilden sızan gazın yüksek oranda karbonmonoksit ve sülfürik asit olduğu belirlendi. Varilin üzeri toprakla örtüldü. İmha edilmesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne haber verildi. Boğazında yanma hisseden 15 kişi hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.
İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, hastaneye götürülenlerin ciddi bir sağlık sorunu bulunmadığını belirterek, "Zehirlenme bulgusu da yok. Sadece kokudan etkilenme sonucu telaşla ve endişeyle hastaneye gelmişler. Hepsinin genel durumu iyi. Şu anda olumsuz bir durum yok." dedi.

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Sanayide varilden yayılan gaz, 15 kişiyi etkilediSanayide varilden yayılan gaz, 15 kişiyi etkilediSanayide varilden yayılan gaz, 15 kişiyi etkilediSanayide varilden yayılan gaz, 15 kişiyi etkiledi

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