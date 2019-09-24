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"Sanayileşelim ama çevre ve insan sağlığını ihmal etmeyelim"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.09.2019 12:11 | Son Güncelleme

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan: - "Türkiye'de sanayi kuruluşları kirliliğin artışında önemli bir etkendir. Sanayi önemli ama daha önemlisi insanın sağlığı. Sanayileşelim ama çevre ve insan sağlığını ihmal etmeyelim"

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, "Türkiye'de sanayi kuruluşları kirliliğin artışında önemli bir etkendir. Sanayi önemli ama daha önemlisi insanın sağlığı. Sanayileşelim ama çevre ve insan sağlığını ihmal etmeyelim." dedi.

Aycan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, günümüzde görülen hastalıkların yüzde 90'ının çevresel faktörlerden kaynaklandığını belirtti.

Kirlenen çevrenin, insan sağlığını doğrudan etkilediğini vurgulayan Aycan, artan nüfus, kontrolsüz sanayileşme ve bilinçsiz davranışların kirlenmeyi artırdığını ifade etti. Aycan, bu durumun insan için çevresel riskin artması anlamına geldiğine dikkati çekerek "Eğer çevreyi kontrol etmezsek kanser hastalıklarının artması kaçınılmazdır. Yaşanan kirlilik konusunda Türkiye'nin durumu da iyi değildir. Çevre sağlığı konusunda ülke olarak çok başarılı değiliz." diye konuştu.

Aycan, çevre kirliliğin oluşturduğu tabakanın küresel ısınmaya, bunun da iklim değişikliğine sebep olduğunu dile getirdi.

İklim değişikliğinin insanın yaşantısını ve doğal yapıyı doğrudan etkilediğini vurgulayan Aycan, "Özellikle sanayiden kaynaklı kirliliğe dikkat etmek gerekiyor. Devletin, kirliliğin bertarafı yönünde sağladığı desteğe rağmen bu hassasiyete riayet etmeyen birçok kuruluş var. Türkiye'de sanayi kuruluşları kirliliğin artışında önemli bir etkendir. Sanayi önemli ama daha önemlisi insanın sağlığı. Sanayileşelim ama çevre ve insan sağlığını ihmal etmeyelim." değerlendirmesinde bulundu.

Aycan, seçim bölgesi Kahramanmaraş'ta yaşanan çevre kirliliğine neden olan etmenlere de değindi. Kahramanmaraş'ın havası en kirli 10 ilden birisi olduğuna işaret eden Aycan, Aksu Çayı ve Ceyhan Nehri'nin kirliliği, Afşin Elbistan Termik Santrali'nin mevcut durumu ile Hurman Çayı'nın yatağının değiştirilmek istenmesinin olumsuz etkileri olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Çevre Kirliliği MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan TBMM

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