Sanayinin gençleri, futbol turnuvasında buluştu

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle, Kepenk Spor Kulübü Derneği tarafından hayata geçirilen, "15 Temmuz'un Yiğitleri, Sanayinin Gençleri; Ahiliğin Yolunda Futbol Turnuvası" Mersin'de düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Ankara, İstanbul, Manisa, Malatya, Mersin, Gaziantep ve Samsun'da eğitim gören mesleki eğitim merkezi öğrencisi 300 gencin katıldığı turnuva, renkli görüntülere sahne oldu.

Çekişmeli karşılaşmaların yapıldığı turnuvada İstanbul Başakşehir Mesleki Eğitim Merkezi şampiyonluğa ulaştı.

Çeşitli sportif aktivitelerinin de gerçekleştiği turnuva, akşam düzenlenen eğlence ile sona erdi. Sanatçı Ahmet Tongüç ve ekibinin sahne aldığı kapanış programında, Ahilik kültürünün en önemli ritüellerinden Şed Kuşanma Kalfalıktan Ustalığa Geçiş tiyatro gösterisi de sergilendi.

Öte yandan gençler, organizasyon dolayısıyla kampta ustalarıyla da buluştu. Yıllarca sanayide çalışan ustalar, tecrübelerini ve anılarını gençlerle paylaştı. Ahilik kültürünün anlatılması, futbol turnuvası ve kamptan oluşan üç aşamalı projede yer almaktan duydukları mutluluğu dile getiren gençler, kendilerine bu sevinci yaşatan başta Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

