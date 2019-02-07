BİLECİK (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ertuğrul Gazi'nin attığı tohumun üç kıtaya, yedi iklime altı asır boyunca huzur, barış ve adalet götürdüğünü belirterek, "Bizler, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' kültürünün temsilcileri olarak, onların açtığı yolda bayrağı, sancağı daha ileri taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret eden Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte iki gün süresince ziyaret, temas ve istişarelerde bulunacaklarını söyledi.

Türbeyi ziyaret etmeden programlarına başlamak istemediğini anlatan Dönmez, "Onların attığı tohum, üç kıtaya, yedi iklime altı asır boyunca huzur, barış ve adalet götürdü. Bizler, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' kültürünün temsilcileri olarak, onların açtığı yolda bayrağı, sancağı daha ileri taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Bir gazetecinin, "Elektrik faturalarındaki dağıtım bedeli vatandaşı mağdur ediyor. Bu konuda bir çalışmanız olacak mı?" sorusu üzerine Dönmez, şunları kaydetti: