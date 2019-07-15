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Sancak'ta "15 Temmuz Kütüphanesi" açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 20:48 | Son Güncelleme

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin Novi Pazar şehrinde "15 Temmuz Kütüphanesi" açıldı

NOVİ PAZAR (AA) - Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin Novi Pazar şehrinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz Kütüphanesi" açıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle Novi Pazar Belediyesi bünyesinde açılan kütüphane, özellikle Osmanlı döneminden kalma Türkçe ve Boşnakça eserlerin dijitalleştirilip saklanmasına katkı sağlayacak.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, açılışta yaptığı konuşmada, Sancaklıların 15 Temmuz gecesi Türkiye'ye destek olduğunu anımsatarak, "Sizin kalpleriniz Türkiye için atıyordu, Türkiye'ye destek verdiniz, sağlam bir duruş sergilediniz. Ama, FETÖ ile mücadelemiz burada bitmiyor. Onun için sizin burada çok uyanık olmanız lazım. FETÖ mensuplarına göz açtırmamanız lazım." diye konuştu.

TİKA Belgrad Koordinatörü Çağla Gültekin Toşbat da 15 Temmuz ile ilgili anma programlarında yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu arada, Boşnak Ulusal Konseyi (BNV) tarafından 15 Temmuz'daki darbe girişiminin perde arkasının anlatıldığı panel de düzenlendi.

BNV Başkanı Jasmina Curic, Türk halkının üç yıl önce bugün birlik ve beraberlikle demokrasiye sahip çıktığını ifade ederek "Türk halkı, milli birliğin, düşmanın her türlüsüne karşı koyabileceğini kanıtlamıştır. Boşnaklara, Türk halkını örnek alma çağrısında bulunuyorum." dedi.

Türk gazeteciler Nuriye Çakmak Çelik ve Ersin Çelik'in konuşmacı olarak katıldığı panelin ardından ise "15 Temmuz 2016 Demokrasinin Zaferi" konulu fotoğraf sergisi de açıldı.

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