Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü, Londra'da uğradığı saldırıyı anlattı

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA) SANCAKTEPE Belediye Başkanı Avukat Şeyma Döğücü, geçen hafta Londra’da terör örgütü PKK destekçileri tarafından uğradığı saldırıya ilişkin basın açıklaması yaptı. Uluslararası Belediyeler Birliği’nin toplantısına katılmak üzere geçen hafta Londra'ya giden Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, oradaki terör örgütü destekçileri tarafından saldırıya uğramıştı. Döğücü, bugün olaya ilişkin yaptığı basın açıklamasında, "“Sizlere öncelikle bir teşekkür borcumuz var. Malumunuz Londra’da yaşamış olduğumuz menfur olay sonrasında basınımız gerçekten uğramış olduğumuz menfur olaydan dolayı arkamızda çok dik durdu ve bunun bütün kamuoyuna duyurusunu yaparak Türkiye olarak bütün kardeşlerimin arkamızda durmasına vesile oldu. Gerek Sancaktepeli hemşehrilerimize gerek Türkiye’nin her yerinden destek veren kardeşlerimize, siyasi büyüklerimize özellikle Dışişleri Bakanlığımıza çok çok teşekkür ediyorum.” dedi. GERÇEK DIŞI İFADELERE KAYITSIZ KALAMAZDIK Döğücü, Londra’da, Strasbourg'daki Avrupa Konseyi’nin Yerel ve Bölgesel Belediyeler kongresi için üye delege olarak görevlendirildiğini belirterek, şunları söyledi:

“Orada seçimler yapıldı. Konu da İstanbul seçimleriydi. Londra üzerinden gittik. Hafta sonu orada Londra Meydanını gezerken, tamamen tesadüfen PKK ve yandaşlarının bir mitingine, gösterisine rastladık. Biz meydandan ayrılacağımız sırada geldiler. Toplu bir şekilde geldiler ve orada Türkiye aleyhine, Sayın Cumhurbaşkanımız aleyhine tamamen gerçek dışı ifadelerle adeta karalama ve iftiralarla sloganlar attılar. Ellerinde terörist başı Öcalan’ın resimli bayrakları vardı. Kendi bayrakları vardı ve çok kalabalık bir gruptu. Önce biz oradan ayrılmak istedik ama gittikçe artan ifadelerle hatta büyük anons araçlarıyla küçük çocukların seslerini verdiler. Adeta babalarına yalvaran ‘yanıyorum baba bana yardım et’ şeklinde ifadeler ve bunun kimyasal gazlarla ve bunun Suriye’de kimyasal gazlarla zehirlenen çocuklara ait bir ses olduğunu ifade ettiler. Bize karşı bu ifadelere asla kayıtsız kalamazdık. Burada olan kardeşlerimin hepsi de inanıyorum ki benim orada gösterdiğim tavrı mutlaka gösterecekti. Çünkü biz İstanbul’da yaşıyoruz. Biz Türkiye’de yaşıyoruz. Biz Suriyelilere kucak açmış Hiç kimsenin almadığı bu sığınma talep eden yurtlarından olmuş kişilere kucak açan bir millet olarak böyle ifadelerle orada Avrupa kamuoyuna lanse edilmesini hazmetmek doğrusu hiç mümkün değildi.”

ORADA ADETA KATİL GÖZLERİNİ GÖRDÜM Şeyma Döğücü, "Orada özellikle tek başına bir kadına saldıra bulunamayacaklarını düşünerek ‘yalan söylüyorsunuz, herkesi kandırıyorsunuz.’ dediğimde, bir anda onların gözlerinin nasıl döndüğünü gördüm. Orada adeta katil gözlerini gördüm. Öldürecek gibi bir anda üzerimize yüklendiler, üzerimize koştular. Ama aramızda belli bir mesafe vardı. Polis o mesafeyi aşmalarına izin vermedi. Dolayısıyla biz de oradan hızla uzaklaştık. Akabinde büyükelçimizin dışişlerimizin bilgisi dahilinde Strasbourg’a girişimizi yaptık. Ciddi bir tehlike atlatmışız. Orada bunun farkına varamadık belki ama sonradan anladık ki bu insanların Norveç’te farklı Avrupa ülkelerinde Türklere karşı yapmış oldukları sebepsiz, sadece ve sadece ırkçı bir bakış açısıyla yapmış oldukları saldırıları da peş peşe geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla belki o anda bir darp almadık. Hakikaten onların gözlerinde kadın, çoluk çocuk dinlemeyen o bakışı görmüş olduk. Rabbimize şükür ediyoruz hiçbir yara bere almadan ülkemize döndük.” dedi.