Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'nün Londra'da saldırıya uğraması

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Londra'da uğradığı saldırıya ilişkin, "Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımız aleyhine tamamen gerçek dışı ifadelerle, karalama ve iftiralarla slogan attılar. 'Yalan söylüyorsunuz', 'Herkesi kandırıyorsunuz' dediğimde, bir anda onların gözlerinin nasıl döndüğünü gördüm. Öldürecek gibi üzerimize bir anda yüklendiler, üstümüze koştular. Aramızda belli bir mesafe vardı ve polis o mesafeyi aşmalarına izin vermedi." dedi.

Döğücü, İngiltere'nin başkenti Londra'da terör örgütü PKK destekçilerinin saldırısına uğramasına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Strazburg'taki Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi için üye olarak görevlendirildiğini dile getiren Döğücü, şunları anlattı:

"Londra üzerinden gittik. Hafta sonu Londra Meydanı'nı gezerken, tamamen tesadüfen PKK yandaşlarının bir mitingine, gösterisine rastladık. Meydandan ayrılacağımız sırada toplu bir şekilde gelip Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımız aleyhine tamamen gerçek dışı ifadelerle, karalama ve iftiralarla slogan attılar. Ellerinde teröristbaşı Öcalan'ın resimli bayrakları ve kendi bayrakları vardı. Çok kalabalık bir gruptu. Biz oradan ayrılmak istedik ama büyük anons araçlarından Suriye'de kimyasal gazlarla zehirlenen çocuklara ait olduğunu iddia ettikleri çocuk seslerini dinlettiler. Bunu yapanın Türkiye ve Erdoğan olduğunu söyleyince, biz buradaki gerçek dışı ifadelere kayıtsız kalamazdık. Bir kadına herhangi bir saldırıda bulunamayacaklarını düşünerek 'Yalan söylüyorsunuz', 'Herkesi kandırıyorsunuz' dediğimde, bir anda onların gözlerinin nasıl döndüğünü, adeta katil gözlerini gördüm. Öldürecek gibi üzerimize bir anda yüklendiler, üstümüze koştular. Aramızda belli bir mesafe vardı ve polis o mesafeyi aşmalarına izin vermedi. Biz de hızla oradan uzaklaştık. Büyükelçiliğimizin ve Dışişleri Bakanlığımızın bilgisi dahilinde Strazburg'a geçişimizi yaptık."