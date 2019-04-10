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Sancaktepe Belediye Başkanı seçilen Şeyma Döğücü mazbatasını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 18:14 | Son Güncelleme

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Sancaktepe Belediye Başkanı seçilen Şeyma Döğücü mazbatasını aldı.

İSTANBUL,(DHA)-31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Sancaktepe Belediye Başkanı seçilen Şeyma Döğücü mazbatasını aldı. Görevi İsmail Erdem’den devralan Döğücü, “Bizler halka hizmeti Hakk’a hizmet olarak bilen bir kadroyuz" dedi.

Sancaktepe Belediye Başkanı seçilen Şeyma Döğücü, Sancaktepe Selediyesi’nde düzenlenen törenle görevi İsmail Erdem’den teslim aldı. Döğücü ve Erdem’in başından çiçekler döküldü.

“SANCAKTAPE’NİN BÜTÜN HALKINA GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUMö

Düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı seçilen Şeyma Döğücü, “Buradaki sonuçlarda bu başarıda sizlerin emekleri çok Allah sizden razı olsun. İnşallah bizde önümüzdeki süreçte Rabbimin izniyle ve yardımıyla sizin gibi yüzümüz ak olarak görevimizi devretmeyi Rabbimiz bize nasip etsin. Bu hizmetlerin devamı ve daha da yükseğe çıkması için bizlere güvenen, oy veren Sancaktape’nin bütün halkına gönülden teşekkür ediyorum. Bizler halka hizmeti Hakk’a hizmet olarak gören bir kadroyuz" dedi.

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