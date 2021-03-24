HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü Kocaeli’de kaza yaptı

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü Kocaeli’de kaza yaptı

24.03.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, eşi Salih Döğücü ile Ankara’da düzenlenen AK Parti Olağan Kongresi’nden dönerken Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde kaza yaptı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü Kocaeli’de kaza yaptı

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, eşi Salih Döğücü ile Ankara’da düzenlenen AK Parti Olağan Kongresi’nden dönerken Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde kaza yaptı. Kazada yaralanan Başkan Döğücü, eşi ve aracı kullanan şoför yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara’da düzenlenen AK Parti Olağan Kongresi’nden dönen Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, eşi Salih Döğücü’nün içinde bulunan otomobil, kar yağışının etkili olduğu yolda bariyerlere çarptı. Kazada Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, eşi Salih Döğücü, aracı kullanan şoför Yunus Aksu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Başkan Şeyma Döğücü, eşi Salih Döğücü, aracı kullanan şoför Yunus Aksu, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri süren Döğücü, eşi Salih Döğücü, aracı kullanan şoför Yunus Aksu’nun hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili açıklama yapan Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz, “Kongremizin dönüşünde başkanımızın aracı Kuzey Marmara Otoyolunda kaza yaptı. Şu an herhangi bir problem teşkil edecek bir durum yok. Genel anlamda sağlık durumları çok iyi. Eşi ve aracı kullanan arkadaş da vardı. Durumları iyi, sıkıntı yok. Ufak problemler var. Sağlık durumlarını engelleyecek herhangi bir durum yok” dedi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü Kocaeli’de kaza yaptı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kadın ağlayarak video çekerek yardım istemişti! Gerçek ortaya çıktı Genç kadın ağlayarak video çekerek yardım istemişti! Gerçek ortaya çıktı
Türk İslam Karakoç Ak Parti MKYK üyeliğine seçildi.Türk İslam Karakoç Ak Parti MKYK üyeliğine seçildi.
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Diğer Haberler

Bakan Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı

Bakan Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı

AK Partili Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü trafik kazası geçirdi

AK Partili başkan kongre dönüşü kaza geçirdi

Ağlayarak yardım istemişti! Sosyal medyanın konuştuğu olayda yeni gelişme

Sosyal medyanın konuştuğu olayda yeni gelişme

Türk İslam Karakoç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Türk İslam Karakoç AK Parti MKYK üyeliğine seçildi

Türk İslam Karakoç Ak Parti MKYK üyeliğine seçildi.

İnebolu'da kar yağışı: 34 köy yolu ulaşıma kapandı

Kar esareti! 34 köy yolu ulaşıma kapandı

AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı!

AK Parti kongresinde Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.