Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Londra’da uğradığı çirkin saldırıyı anlattı

Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, düzenlediği basın toplantısında, Londra’da terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısına uğradığı olayı anlatarak, “Orada katil gözlerini gördüm. Öldürecek gibi üzerimize bir anda yüklendiler, üstümüze koştular” dedi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, bir basın toplantısı düzenleyerek çeşitli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin katıldığı toplantıda Başkan Şeyma Döğücü, Uluslararası Dünya Belediyeler Birliği Toplantısı için bulunduğu Londra’da terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısına uğradığı anları anlattı.

Saldırı anlarını anlatan Başkan Şeyma Döğücü, “Ben öncelikle bu olay vesilesiyle beni arayan soran, geçmiş olsun diyen, ilgilenen gerek Sancaktepeli hemşehrilerimize gerekse Türkiye’nin her yerinden destek veren kardeşlerimize siyasi büyüklerimize, özellikle Dış İşler Bakanlığımıza, çok teşekkür ediyorum. Londra’da, Strazburg’taki bir toplantıya Avrupa Konseyinin yerel ve bölgesel belediyeler kongresi için üye delege olarak gittim, orada seçimleri yapıldı. Konu da İstanbul seçimleriydi. Londra üzerinden gittik. Londra meydanını gezerken tesadüfen PKK yandaşlarının bir mitingine rastladık. Meydandan ayrılacağımız sırada toplu bir şekilde geldiler, ve orada Türkiye aleyhinde, Sayın Cumhurbaşkanımız aleyhinde tamamen gerçek dışı ifadelerle adeta karalama ve iftiralarla sloganlar attılar. Ellerinde terörist başı Öcalan’ın resimli bayrakları vardı. Kendi bayrakları vardı ve çok kalabalık bir gruptu. Gittikçe artan ifadelerle hatta büyük anons araçlarıyla gelip küçük çocukların seslerini verdiler. Adeta babalarına yalvaran, ‘yanıyorum baba bana yardım et şeklinde ifadeler ve bunu Suriye’de kimyasal gazlarla zehirlenen çocuklara ait ses olduğunu ifade eden ve bunu yapanın da katil Türkiye ve katil Erdoğan olduğunu söyleyince biz burada gerçek dışı ifadelere kayıtsız kalamazdık. Burada olan kardeşlerimiz de inanıyorum ki benim gösterdiğim o tavrı mutlaka gösterecektir. Biz İstanbul’da yaşıyoruz, Suriyelilere kucak açmış, hiç kimsenin almadığı yurtlarından olmuş kişilere kucak açan millet olarak, orada Avrupa kamuoyuna lanse edilmesini hazmetmek doğrusu hiç mümkün değildi. Tek başına bir kadına herhangi bir saldırıda bulunamayacaklarını düşünerek, ‘yalan söylüyorsunuz herkesi kandırıyorsunuz’ şeklinde kendilerine ifade ettiğimde bir anda onların gözlerinin nasıl döndüğünü gördüm. Adeta orada katil gözlerini gördüm. Öldürecek gibi üzerimize bir anda yüklendiler, üstümüze koştular. Ama aramızda belli bir mesafe vardı ve polis o mesafeyi aşmalarına izin vermedi. Dolayısıyla biz de hızla oradan uzaklaştık. Akabinde büyükelçiliğimizin, dış işlerimizin bilgisi dahilinde de Strazburg’a geçişimizi yaptık. Ciddi bir tehlike atlatmışız, orada belki bunu farkına varamadık ama sonradan anladık ki bu insanların Norveç’te, farklı Avrupa ülkelerinde Türklere karşı yapmış oldukları sebepsiz, sadece ırkçı bakış açısıyla yapmış oldukları saldırıları da peş peşe geldiğini biliyoruz” dedi.