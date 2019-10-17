Sancaktepe Belediyesi, sezonu "Reis Bey" ile açtı

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe Belediyesi, kültür sanat sezonunu Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen Necip Fazıl Kısakürek'ın "Reis Bey" oyunu ile açtı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve yazar Sibel Eraslan ile çok sayıda tiyatroseverin katıldığı gösterim, Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Belediye Başkanı Döğücü, gösterim öncesi yaptığı konuşmada, yeni bir kültür sanat sezonunun açılışını yapmaktan ötürü mutlu olduğunu belirterek, "Öyle umut ediyorum ki faydasız, kısır, boş söylemlerin uzağında, sanatın iyileştirici ve kültürün birleştirici gücünün ışığında güzel ve verimli bir sezon geçiririz." dedi.

Kültür sanat sezonunun açılış programını 'Reis Bey' oyunuyla yapmayı önemsediğinin altını çizen Döğücü, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz, ne yazık ki bu oyun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından repertuvardan, 'tasarruf dolayısıyla' çıkartıldı. 21. yüzyıldayız ve hala ideolojik körlüklerle uğraşıyoruz. Bu uygulamayı gerçekleştirenlere, asıl israfın bu oyunları sahneden kaldırmak, bu fikri, sanatsal ve edebi değeri yüksek eserleri halktan uzaklaştırmak olduğunu hatırlatmak isterim."