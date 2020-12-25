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  4. Sancaktepe'de atölye alev alev yandı, bekçi son anda kurtuldu

Sancaktepe'de atölye alev alev yandı, bekçi son anda kurtuldu

25.12.2020 02:58 | Son Güncelleme:
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Sancaktepe'de kapı kolu üreten tek katlı bir atölyede yangın çıktı. Kısa sürede bütün binayı kaplayan yangın sırasında, içeride olan bekçi camı kırarak kurtuldu. Dumandan etkilenen bekçi, ambulansla hastaneye kaldırılırken, yangın sonucu atölyede hasar meydana geldi.

Yenidoğan Mahallesi Cemal Sokak'taki kapı kolu üreten tek katlı atölyede saat 01.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Yangını fark eden bekçi ise camı kırarak canını kurtardı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen bekçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise metrelerce yükselen alevlere müdahale etti. Yangın, çevre binalara sıçramadan kontrol altına alınırken, daha sonra soğutma çalışması yapıldı. Yangın sonucu atölyede hasar meydana geldi.

YANGIN, CEP TELEFONU KAMERASINDA

Öte yandan, atölyenin alev alev yandığı anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, atölyede çıkan yangında metrelerce yükselen alevler ve itfaiye ekiplerinin müdahaleleri görülüyor.

"ALLAH'A ŞÜKÜR CAN KAYBIMIZ YOK"

Atölye sahibi Erdal Ekşioğlu yangınla ilgili olarak, "Elektrik kontağından çıktığı düşünülüyor. Allah'a şükür can kaybımız yok. Mal olarak kaybımız var, bu da can kaybı olmadığı için önemli değil. Başka yere sıçramadı. Keşke olmasaydı ama yapacak bir şey yok, durum bu. Burada kapı kolları ver bunların temizlenme işlemi yapılıyor. İşyeri zaten kapalı olduğundan dolayı herhangi bir yaralımız yok. Kimse olmadığı için yangın bu kadar büyümüş zaten. Bunun haricinde herhangi bir bilgimiz de yok" şeklinde konuştu. (DHA)

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