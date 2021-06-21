HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Sancaktepe’de benzin istasyonunda çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu

Sancaktepe’de benzin istasyonunda çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu

21.06.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sancaktepe’de bir benzin istasyonunda çıkan kavgada adeta yumruklar havada uçuştu. Benzin istasyonunda pompacı olarak görev yapan vatandaşa, aracından inerek yumruklar savuran ve tehdit eden saldırganı çevredekiler ayırmaya çalıştı. Görgü tanıklarının yaşanan kavgayı ihbar etmesiyle olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

Sancaktepe’de bulunan bir Shell benzin istasyonunda iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Sözlü tartışma ile başlayan kavganın ardından saldırgan şahıslar aracından inerek benzin istasyonunda pompacı olarak görev yapan vatandaşa saldırdı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar ve istasyon görevlileri araya girerek kavgayı ayırmak istedi. Yumrukların havada uçuştuğu, tehditlerin ve ağır küfürlerin duyulduğu kavgayı ayırmak isteyen vatandaşlar ne yaptılarsa saldırganı sakinleştiremedi.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Daha sonra saldırgan şahısların araca binip uzaklaşmasıyla yaşanan kavga sona erdi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileriMutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileri
Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı
Boş arazideki yeni mezar polisi alarma geçirdiBoş arazideki yeni mezar polisi alarma geçirdi
Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe

En Çok Okunan Haberler

Ekipler seferber olmuştu! 11 yaşındaki Kıymet bulundu

Ekipler seferber olmuştu! 11 yaşındaki Kıymet bulundu

Normalleşmede kritik gün! Pazar günü yasağı kalkacak mı?

Normalleşmede kritik gün! Pazar günü yasağı kalkacak mı?

Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı! Açıklama geldi

Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı! Açıklama geldi

"Abla bir saniye bakar mısın?" dedi, sonrası korkunç

"Abla bir saniye bakar mısın?" dedi, sonrası korkunç

Merih Demiral'dan Ersin Düzen'e gönderme

Merih Demiral'dan Ersin Düzen'e gönderme

Süper minisiyle poz verince gündem oldu

Süper minisiyle poz verince gündem oldu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

AFAD: Merkez üssü Kartal, şiddeti 3,9

AFAD: Merkez üssü Kartal, şiddeti 3,9

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Markette kız çocuğuna cinsel istismar! İğrenç olay kamerada

Markette kız çocuğuna cinsel istismar! İğrenç olay kamerada

Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme

Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme

Prof. Dr. Ceyhan'dan 4'üncü dalga uyarısı: Kaçınılmaz olur

Prof. Dr. Ceyhan'dan 4'üncü dalga uyarısı: Kaçınılmaz olur

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.