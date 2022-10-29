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  4. Sancaktepe'de bir vatandaş köpek korkusundan arabanın üstüne çıktı

Sancaktepe'de bir vatandaş köpek korkusundan arabanın üstüne çıktı

29.10.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sancaktepe'de bir vatandaş başıboş bir köpeğin saldırısından arabanın üstüne çıkarak kaçmaya çalıştı. Arabanın üstüne çıkan vatandaş aracın kaputunu çökertti. O anlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sancaktepe'de meydana geldi. Sokakta yürüyen bir vatandaş arkasından gelen başıboş köpek tarafından saldırıya uğradı. Köpek saldırısından kaçmaya çalışan vatandaş hemen yanındaki park halinde bulunan bir otomobilin kaputuna çıkmaya çalıştı. Köpeğin kendisine yönelmesinin ardından paniğe kapılan vatandaş otomobilin üstüne çıkmaya çalışarak aracın kaputunu çökertti. Otomobilin arkasına saklanan vatandaş köpeğin geri çekilmesinden sonra saldırıdan yara almadan kurtuldu. O anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe köpek

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