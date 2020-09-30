HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sancaktepe'de çocuğunu işkence ederek öldürdüğü iddia edilen anne tutuklandı

Sancaktepe'de çocuğunu işkence ederek öldürdüğü iddia edilen anne tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 00:51 | Son Güncelleme

Sancaktepe'de bir yaşındaki çocuğu Hayat Neccar'ı işkence ile öldürdüğü gerekçesi ile gözaltına alınan annesi Vala B., "Çocuğu kasten öldürmek" suçundan tutuklandı. Babası Ali Neccar ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Sancaktepe'de çocuğunu işkence ederek öldürdüğü iddia edilen anne tutuklandı

Sancaktepe'de Suriye uyruklu 1 yaşındaki Hayat Neccar'ın işkence ile öldürülmesi sonrası gözaltına alınan annesi Vala B. ve babası Ali Neccar, emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na; buradaki sorgularının ardından da tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

ÇOCUĞUN ÜZERİNE DÜŞMÜŞ

Mahkemedeki sorgusunda çocuğunun öldüğünü soruşturma aşamasında öğrendiğini söyleyen babası Ali Neccar, “Ben duruşmayı beklerken adliye koridorunda eşime çocuğum neden öldü diye sordum. Eşimde çocuk çok kustuğu zaman onu ısırdığını, çimdiklediğini, başı döndüğünü ve çocuğun üstüne düştüğünü, 2-3 dakika kendine gelemediğini söyledi. Ayıldığında çocuğun altında olduğunu ve sarardığını gördüğünü söyledi. Ardından da çocuğun üstünü değiştirip yatağına bırakmış. Ardından da beni arayarak çocuğun inlediğini ve sarardığını söyledi. Ambulans çağırmasını ve hemen geleceğimi söyledim" dedi.

"EŞİM YUVAMI DAĞITTI"

Taksiye binip eve gittiğini söyleyen Ali Neccar, “Ambulans geldi, çocuğu hastaneye götürdü. Çocuğun üstündeki morlukların sebebi eşimin çocuğu çimdiklemesi ve üstüne düşmesidir. Eşimin çocuğu hiç sevmediğini görmedim. Eşimin çocuğu sevmediğini hiç görmedim ancak burada bana bazen sevdiğini bazen de sevmediğini söyledi. Eşim yuvamı dağıttı, üç çocuğumu mağdur etti. Bizi perişan etti. Bunu neden yaptı bilmiyorum. Eşimin diğer çocuklarımıza şiddet uyguladığını görmedim. Vefat eden çocuğumun üzerindeki yaraları, morlukları, sigara izmariti izlerini görmedim. Nasıl oldu bilmiyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

ANNE OLAYI ANLATTI

Çocuğun annesi Vala B. mahkemedeki sorgusunda, “Vefat eden çocuğuma önceki gün mama yaptım. Eşim mamayı yedirdikten sonra çocuğu bana verdi. Ben çocuğu yatırdım, eşimde iş aramaya çıktı. Saat 16.00 gibi çocuk yatağa kustu. Yataktan aldım, yastığı temizledim. Saat 19.00 gibi yeniden kustu. Üstünü değiştirmek için kalktım o anda başım döndü. Çocuğumun üzerine düştüm. Ne kadar çocuğun üzerinde kaldım bilmiyorum. Ben ayıldığımda çocuğun altımda olduğunu gördüm. Sapsarı kesilmişti ve inliyordu. Hemen eşimi aradım. Eşim geldi çocuğu kaptığı gibi kucağına alıp götürdü" dedi.

"KARNINI ISIRDIM, ÇİMDİKLEDİM"

Çocuğu geceleri gördüğünde ondan korktuğunu söyleyen Vala B., “Geceleri gözleri açık gördüğümde çocuktan korkuyordum. Bazen çocuğumu çok seviyordum bazen de hiç sevmiyordum. Ben bilinçsiz şekilde çocuğumu çimdikliyordum. Kendimi kaybettiğimde bunu yapıyordum. Sadece çimdikleme ve ısırma oldu. Çocuğumun karnını ısırdım. Sevmediğim zaman çocuğumu ısırıyordum. Ben bu olayın bu şekilde olduğunu daha önce çok korktuğum için anlatmadım. Eşim hiç tanık olmadı, çocuktaki morlukları görmedi. Bu yüzden eşim hiç anlamadı. Zaten son günlerde böyle davrandım. Ben şu an gerçekleri anlattım. Akıl sağlığı ile ilgili bir rahatsızlığım yok. Son günlerde baş dönmem sık sık oluyordu. Diğer çocuklarıma bu şekilde şiddet uygulamadım. Çok pişmanım. Çok da kalbim ağrıyor. Vicdanım sızlıyor" dedi.

ANNE TUTUKLANDI BABA ADLİ KONTROLLE SERBEST

Mahkeme, anne Vala B.'yi, “Beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi kasten öldürmek" suçunu işlediği ihtimalini gözeterek tutuklanmasına karar verdi.

Baba Ali Neccar İse mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Yeni ve değişik' diyerek duyurdu! Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı 'Yeni ve değişik' diyerek duyurdu! Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı
Oğlunun dünyaya geldiği hastanede 1 saat sonra vefat ettiOğlunun dünyaya geldiği hastanede 1 saat sonra vefat etti
ÖTV zammı sonrasında Peugeot 301'e ne kadar zam geldi?ÖTV zammı sonrasında Peugeot 301'e ne kadar zam geldi?
En Çok Okunan Haberler
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye çatışmalarda taraf değil
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye çatışmalarda taraf değil
29 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
29 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
Yeni iPhone'u ön siparişe açtı, fiyatı dudak uçuklattı!
Yeni iPhone'u ön siparişe açtı, fiyatı dudak uçuklattı!
Yılın transferi! Talisca geri dönüyor!
Yılın transferi! Talisca geri dönüyor!
Tekirdağ'da para üstü olarak veriyorlar!
Tekirdağ'da para üstü olarak veriyorlar!
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
26 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
26 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
Diğer Haberler
Kütahya'da acı olay! Oğlunun dünyaya geldiği hastanede 1 saat sonra vefat etti
Oğlunun dünyaya geldiği hastanede 1 saat sonra vefat etti
Kahramanmaraş’da kaçak sigara operasyonu
Kahramanmaraş’da kaçak sigara operasyonu
Haberi gözyaşları içinde sunmuştu! Azerbaycanlı spiker Hesenli o anları anlattı
Haberi gözyaşları içinde sunmuştu! O anları anlattı
Ermenistan askerinin cephede ağladığı an kamerada
Ermenistan askerinin cephede ağladığı an kamerada
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul etti
Aydın'da 18 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı
Aydın'da 18 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.