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Sancaktepe'de çöpte bebek cesedi bulunmuştu! Anneden kan donduran itiraf: Eşim çocuk istemiyordu, ben de attım

30.03.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sancaktepe'de dün çöp konteynerinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulunmuş yaşanan olay kan dondurmuştu. Bebeği çöpe attığını itiraf eden anne Pervin Y. "Eşim çocuk istemiyordu, sorun çıkarmasından endişe ederek hamile olduğumu ondan gizlemiştim. Bebeği bir süre banyoda beklettim. Daha sonra karanlıkta çöp konteynerine attım. Sabah tekrar kontrol etmeye gittim" ifadelerini kullandı.

Sancaktepe, Abdurrahmangazi Mahallesi'nde bulunan bir çöp konteynerinde dün temizlik görevlileri bir bebek cesedi görerek polise haber vermişlerdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede yeni doğduğu anlaşılan bebeğin boynuna dolanmış halde doğum kordonu olduğunu tespit ederek soruşturma açmıştı. Polis ekipleri olayla ilgili yaptıkları incelemede bir güvenlik kamerasının saat 08.00'de bir kadının çöp konteynerinin çevresinde dolaşırken görüntülendiğini belirledi. Yapılan incelemede bu kadının tekstil işçiliği yapan Pervin Y. olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Pervin Y. gözaltına alındı.

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''EŞİM DAHA FAZLA ÇOCUK İSTEMİYORDU, ÇÖPE ATTIM''

Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan Pervin Y. 18 ile 5 yaşları arasında 5 çocukları olduğunu söyleyerek, yeni doğurduğu bebeği eşinin çocuk istememesi nedeniyle çöpe attığını söyledi. Pervin Y., bebeği gece yarısından sonra banyoda doğurduğunu, doğduğunda bebeğin ölü olduğunu belirtti. Şüpheli Pervin Y. "Eşim çocuk istemiyordu, sorun çıkarmasından endişe ederek hamile olduğumu ondan gizlemiştim. Bebeği bir süre banyoda beklettim. Daha sonra karanlıkta çöp konteynerine attım. Sabah tekrar kontrol etmeye gittim." dediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan Pervin Y. adliyeye sevk edildi.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe İstanbul
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