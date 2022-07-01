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Sancaktepe’de dehşete düşüren anlar! Ters yönde ilerleyen İETT otobüsü küçük kıza çarptı

01.07.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sancaktepe'de İETT otobüsü, karşıdan karşıya geçen kadın ve küçük kıza çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Sancaktepe’de cadde üzerinde ters yönde ilerleyen İETT otobüsü, caddede karşıdan karşıya geçmekte olan bir kadın ve küçük kıza çarptı. Çarpmanın şiddetiyle küçük kız 5 metre savruldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sancaktepe Emek Mahallesi Yenice Solakta geçtiğimiz günlerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil girişi önünde bulunan caddede, hastaneye girmek için bekleyen bir kadın ve küçük kıza karşıdan karşıya geçtikleri esnada ters yönde ilerleyen İETT otobüsü çarptı. Otobüsün çarptığı kadın kazayı sıyrıklarla atlatırken, küçük kız otobüsün çarpması ile 5 metre savruldu. Kazada yaralanan kızı çevredeki esnaflar hastaneye götürdü. Otobüs şoförüne ise olay yerindeki insanlar tepki gösterdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KÜÇÜK KIZI ALIP HASTANEYE KOŞTULAR

Kazada, İETT otobüsünün çarpmasıyla yaralanan küçük kızı esnaflar kucaklayarak hastaneye götürdü. Esnaflar, ters yönde ilerleyen ve küçük kıza çarpan şoföre tepki gösterdi.

"OTOBÜS TERS YÖNDEN GELİYORDU"

Kaza anını gören esnaf Mevlüt Kement, “Otobüs ters yönden geliyordu. Kız da burada annesi ile karşıdan karşıya, hastaneye geçerken o esnada otobüs çarptı. Buradan da bir arkadaş sağ olsun hastaneye götürdü. Burası bir acil hastane girişi gibi değil. Tek yön yapıldı burası ancak araçlar buraya park yapıyor. Buraya bir çözüm bulunması gerekli.” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sancaktepe
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