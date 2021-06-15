HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sancaktepe'de depoda yangın! Tüpler peşe peşe patladı, mahalleli sokağa döküldü

Sancaktepe'de depoda yangın! Tüpler peşe peşe patladı, mahalleli sokağa döküldü

15.06.2021 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sancaktepe’de bulunan bir palet deposunda yangın çıktı. Alevlerin çevrede bulunan evlere sıçramaması için İtfaiye ekipleri yoğun çalışma yaptı. Öte yandan depoda bulunan tüplerin peşe peşe patlaması mahalleden büyük panik yarattı.

Sancaktepe'de depoda yangın! Tüpler peşe peşe patladı, mahalleli sokağa döküldü

Yangın, 02.45 sıralarında Sancaktepe Hilal Mahallesi Şehit Abdurrahman Gazi Caddesi üzerinde bulunan yaklaşık 1000 m2 alan içinde bulunan palet deposunda çıktı. İçerisinde mutfak tüplerinin bulunduğu palet deposunda art arda patlamalar oldu. Palet deposundan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Palet deposunun yanında bulunan bina sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken Sancaktepe, Sultanbeyli, Dudullu ve Ataşehir’den olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yanan depoda uzun süre soğutma çalışması yaptı. Depoda büyük hasar meydana gelirken polis ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

TÜPLER PEŞ PEŞE PATLADI, MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Görgü tanığı Furkan Şimşek, “Önce bir patlama sesi geldi. Balkondan dışarı baktım. Ortada küçük bir yangın vardı. Birden bir patlama daha oldu. Alevler çatıya yükseldi. Sonrasında bütün çatı yanmaya başladı. Sonrasında yangın yayıldı. Hurdacı burası içinde her türlü şey var. İçerde kalan birileri yok ilk başta ondan şüphelendim hemen itfaiyeye aradım” dedi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En iyi Amazon Prime dizilerini keşfedinEn iyi Amazon Prime dizilerini keşfedin
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Zonguldak'ta feci kaza! Araç hurdaya döndüZonguldak'ta feci kaza! Araç hurdaya döndü
Anahtar Kelimeler:
patlama yangın Sancaktepe

En Çok Okunan Haberler

Tarihi görüşme sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Tarihi görüşme sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

SGK'lı bütün çalışanlar bugünden itibaren aşı randevusu alabilecek

SGK'lı bütün çalışanlar bugünden itibaren aşı randevusu alabilecek

NATO'ya bir ülke daha katılıyor

NATO'ya bir ülke daha katılıyor

Youtube, ana sayfa başında siyasi içerikli reklam yayınını yasakladı

Youtube, ana sayfa başında siyasi içerikli reklam yayınını yasakladı

İtalya maçından sonra uçakta kriz!

İtalya maçından sonra uçakta kriz!

Ünlü oyuncunun karavan tatili!

Ünlü oyuncunun karavan tatili!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

"Oğluna Recep Tayyip ismini verdi şimdi değiştiremiyor" haberi gündem olmuştu! Valilik'ten açıklama

"Oğluna Recep Tayyip ismini verdi şimdi değiştiremiyor" haberi gündem olmuştu! Valilik'ten açıklama

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Gören gözlerine inanamadı! Markette rafların arasından çıktı

Gören gözlerine inanamadı! Markette rafların arasından çıktı

'Pes' dedirten olay! 'Kamu görevlisiyiz' deyip bir de camiden anons yaptırdılar

'Pes' dedirten olay! 'Kamu görevlisiyiz' deyip bir de camiden anons yaptırdılar

Bakan Koca: Aşıda 40 yaşa kadar indik

Bakan Koca: Aşıda 40 yaşa kadar indik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.