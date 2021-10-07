Sancaktepe'de eş zamanlı operasyon! Sınır dışı edilecekler

Sancaktepe ilçesinde, ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen, yapılan çalışma kapsamında kağıt topladıkları öğrenilen yabancı uyruklu kişilere yönelik 36 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Sancaktepe Belediyesi ekipleri katıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

İş makinalarının da kullanıldığı operasyonda kağıt toplanılan alanlar yıkılarak arama yapıldı. Aramalar sonucunda çekçek arabaları ve diğer malzemelere belediye ekipleri tarafından el konuldu. Gözaltına alınanlar, üst aramaları ve kimlik tespitinin ardından otobüs ve minibüslere bindirilerek Tuzla Göçmen Toplama Merkezi'ne götürüldü. İşlemleri tamamlanan kaçakların sınır dışı edileceği öğrenildi. Öte yandan, yapılan aramalarda uyuşturucu madde de ele geçirilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.



