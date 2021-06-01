HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Sancaktepe'de fabrikada korku dolu anlar! Elektrik panosu bomba gibi patladı

Sancaktepe'de fabrikada korku dolu anlar! Elektrik panosu bomba gibi patladı

01.06.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sancaktepe’de bir fabrikanın elektrik panosu, işçilerin çalıştığı esnada aşırı yüklenme sonucu bomba gibi patladı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Sancaktepe’de Yenidoğan Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, fabrikaya ait elektrik panosu, 6 kişi panoyla ilgilendiği sırada patladı. Panonun patlamasıyla işçiler kaçıştı. Patlamada can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi.

PATLAMA ANI KAMERADA

Yaşanan patlama ve işçilerin kaçışması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, işçiler fabrikaya ait elektrik panosunu tamir ettiği esnada patlama olduğu ve işçilerin kaçıştığı görülüyor.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Görünce şaşkına döndü! Böyle avladıGörünce şaşkına döndü! Böyle avladı
Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"
Anahtar Kelimeler:
patlama Sancaktepe

En Çok Okunan Haberler

Türkiye’ye girişlere ilişkin daha önceki uygulamalar yürürlükten kaldırıldı

Türkiye’ye girişlere ilişkin daha önceki uygulamalar yürürlükten kaldırıldı

81 il valiliğine gönderildi! İçişleri'nden normalleşme genelgesi

81 il valiliğine gönderildi! İçişleri'nden normalleşme genelgesi

Bakan Selçuk yüz yüze eğitimle ilgili tüm detayları açıkladı

Bakan Selçuk yüz yüze eğitimle ilgili tüm detayları açıkladı

Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlara yönelik kısıtlamalar 21 Haziran'a uzatıldı

Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlara yönelik kısıtlamalar 21 Haziran'a uzatıldı

Çukur'da şok final! Yamaç öldü mü?

Çukur'da şok final! Yamaç öldü mü?

Uzmanlardan yeni kararlara ilk yorum

Uzmanlardan yeni kararlara ilk yorum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sosyal medyadan tanıştığı kızın evinde dehşeti yaşadı

Sosyal medyadan tanıştığı kızın evinde dehşeti yaşadı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Koronavirüs geçirenlerde verem hastalığı aktif hale geliyor

Koronavirüs geçirenlerde verem hastalığı aktif hale geliyor

Bakan Soylu'dan sürpriz ziyaret

Bakan Soylu'dan sürpriz ziyaret

Turan: Türkiye'de artık geri dönülmeyen bir yola girilmiştir

Turan: Türkiye'de artık geri dönülmeyen bir yola girilmiştir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.